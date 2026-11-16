Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El diputado nacional participará este martes de la apertura de la sede peronista, que llevará los nombres de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El acto comenzará a las 18:30 en la calle Libertad 457.

El diputado nacional Máximo Kirchner llegará este martes a Telén para participar de la inauguración de la Unidad Básica de la localidad, en el marco del Día de la Militancia Peronista. El espacio llevará el nombre de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

El acto está previsto para las 18:30 en la calle Libertad 457. Saúl Echeveste, referente de La Cámpora y actual secretario de Turismo de la provincia, destacó la apertura de la sede en sus redes sociales.

Una nueva Casa Peronista en Telén

“Será un día de mucha nostalgia, de recuerdos, de alegría, de reconocimientos. Será histórico. Después de muchos años vamos a tener nuestra propia Unidad Básica, nuestra ‘Casa Peronista’”, expresó Saúl Echeveste.

El funcionario explicó que la elección del nombre de la Unidad Básica da relevancia a la presencia de Máximo Kirchner, quien próximamente asumirá como presidente del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Homenaje a intendentes peronistas de Telén

La sala de reuniones de la sede llevará los nombres de quienes ocuparon la intendencia de Telén por el peronismo: Tito Echeveste, Alfonso Echeveste, Pablo Echeveste, Jonathan Ortíz, Saúl Echeveste y Susana Bazán. Tito Echeveste sufrió el golpe de Estado de 1976.