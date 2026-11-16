Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Las bandas pampeanas serán parte de la 13.ª edición de La Noche de las Casas de Provincia, este jueves 19 en Buenos Aires. La propuesta incluirá música en vivo y productos regionales, con entrada libre y gratuita.

Rey Momo y Las Sombras serán los principales atractivos musicales de la Casa de La Pampa durante la 13.ª edición de La Noche de las Casas de Provincia. La jornada se realizará este jueves 19 en Buenos Aires y reunirá también a músicos y emprendedores de la provincia.

Las actividades se desarrollarán entre las 18 y las 24, con entrada libre y gratuita. Como cada año, las delegaciones provinciales estarán distribuidas en tres circuitos para que el público pueda recorrerlas.

La Casa de La Pampa integra el Circuito 2

La sede pampeana está ubicada en Suipacha 346 y forma parte del Circuito 2, junto con las representaciones de Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta y San Juan. La iniciativa es organizada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales, Confedro, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, CFI.

Además de la música, emprendedores pampeanos participarán con el objetivo de comercializar sus productos, impulsar sus marcas, generar nuevos negocios y acercar su producción al público porteño.

Sabores de La Pampa y productos regionales

El espacio Sabores de La Pampa reunirá a El Gallego, con chacinados; Mamuu, con lácteos; Trumpel, con gin; Bodega Estilo 152 y Bodega Vasco Goñi, con vinos; Condalia, con harina integral; Dos Anclas, con sal y aderezos; Pasta y Basta, con pastas secas y congeladas; Fincas de Duval, con conservas y vinos; y Casa Zíngara, con blends de té.

La programación musical se montará sobre la calle Suipacha, a pocos pasos del Obelisco. La cantante Ora Ana Paula, nacida en General Pico, abrirá la jornada a las 18 con composiciones propias de estilo melódico y sensible. A las 19.20 se presentará la santarroseña Candela Muñoz, radicada en La Plata, con una propuesta que cruza folklore, jazz y rock.

Rock pampeano en el escenario de Suipacha

A las 20.40 llegará el turno de Basura, banda liderada por el músico pampeano Simón Pérez, nacido en Macachín. El grupo está integrado también por Joaquín Baya y Máximo Torres en guitarras, Jorge Santolaya en bajo, Mauro Alderete en armónica y Tomás Martín y Herrera en batería.

Rey Momo, clásico del rock pampeano, volverá al encuentro después de su participación en 2016. El conjunto, formado por Facundo di Nápoli en voz, Mauricio Ponce en guitarra, Lucas Saavedra en bajo e Inti di Nápoli en batería, tocará a las 22.

Las Sombras cerrará la noche musical

El cierre estará a cargo de Las Sombras, banda pampeana que cuenta con tres discos de estudio y presentaciones en escenarios nacionales e internacionales. Su identidad combina blues, letras con tintes tangueros y la crudeza del rock.

El grupo está integrado por Manuel Fernández y Nicolás Lippoli en guitarra y voz, Julián Pico en bajo y voz, y Juan Carena en batería. Su presentación comenzará a las 23.20. Durante la tarde, Fernando Giorgis, Agustín Giorgis y Martin Guazzaroni aportarán música con Vinilos DJ Set.