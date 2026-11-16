Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Un proyecto de Juntos por el Cambio busca restringir durante los últimos 18 meses de cada mandato los ingresos definitivos a la planta municipal. La iniciativa prevé excepciones justificadas, controles legislativos e informes públicos sobre el personal.

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC) presentó en el Concejo Deliberante de Realicó un proyecto de ordenanza para limitar las incorporaciones a la planta permanente municipal durante los últimos 18 meses de cada mandato. La propuesta busca evitar designaciones definitivas en la etapa final de las gestiones y reforzar los controles sobre los recursos humanos y los fondos públicos.

La iniciativa lleva las firmas de Celina Rivas, Marcelo Grosso y Aixa Alvarado. Plantea que la restricción sea permanente y se aplique a todas las administraciones, sin distinción de pertenencia política ni de una eventual reelección. El plazo se contaría desde los 18 meses previos a la finalización legal del mandato del intendente, independientemente del calendario electoral.

Qué incorporaciones alcanzaría la restricción en Realicó

El proyecto no se limita a los nuevos nombramientos: también incluye pases, conversiones, regularizaciones y otros mecanismos que impliquen el ingreso definitivo a la planta municipal. El alcance comprende, además, a trabajadores contratados y beneficiarios de programas de empleo, becas, planes laborales y convenios de prestación de servicios.

La propuesta busca impedir que la limitación se eluda mediante cambios en las estructuras administrativas, la creación de cargos, la firma de convenios o modificaciones presupuestarias. También establece excepciones para cumplir sentencias judiciales, obligaciones legales y derechos laborales preexistentes, además de contemplar las confirmaciones de nombramientos provisorios previstas en el Estatuto Municipal.

Excepciones para cubrir vacantes y controles del Ejecutivo

El Ejecutivo podría cubrir cargos vacantes cuando sea indispensable para garantizar la continuidad de un servicio. Para hacerlo, tendría que acreditar que existe la vacante y presupuesto disponible, justificar la necesidad y demostrar que no es posible resolverla mediante una reorganización del personal existente.

En esos casos, sería obligatorio convocar a un concurso o prueba de idoneidad, con convocatoria pública y criterios de evaluación definidos de antemano. La antigüedad contractual o el vencimiento de un contrato no serían motivos suficientes para habilitar una incorporación.

Cada designación excepcional debería estar fundamentada y comunicarse al Concejo Deliberante dentro de los diez días hábiles posteriores, junto con la documentación respaldatoria.

Informes sobre la planta municipal y alcance de la ordenanza

El proyecto establece que el Ejecutivo presente informes semestrales sobre la composición de la planta municipal. Durante los últimos 18 meses de cada mandato, los reportes serían trimestrales y deberían detallar la cantidad de agentes por área y modalidad de contratación, las altas y bajas, los pases a planta, los cargos vacantes y el gasto mensual en personal. La información también tendría que publicarse en el sitio oficial del municipio.

La restricción no afectaría los contratos temporarios vigentes ni los derechos adquiridos de quienes integran la planta permanente. Tampoco impediría nuevas contrataciones temporarias que resulten necesarias para garantizar los servicios municipales. La normativa alcanzaría, en lo que corresponda, al Concejo Deliberante.

El proyecto deberá avanzar ahora en el tratamiento legislativo. El debate determinará si reúne los votos necesarios para convertirse en ordenanza.