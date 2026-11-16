Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 9:51 p. m. · 1 min de lectura

El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 369 y habría sido provocado por una falla en el sistema de dirección. El tránsito no fue interrumpido.

Un camión cargado de cereal volcó en la Ruta Nacional 35 cerca de Winifreda: el conductor salió ileso

Un desperfecto mecánico en el sistema de dirección habría provocado el vuelco de un camión que circulaba por la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 369, en cercanías de Winifreda. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y el accidente dejó únicamente daños materiales.

El siniestro vial ocurrió este domingo 15 de noviembre, alrededor de las 17 horas, cuando un camión Mercedes-Benz de color blanco, que transportaba cereal, perdió el control y terminó volcado sobre una de las banquinas.

Según la información policial, el transporte había partido desde Realicó y se dirigía hacia Santa Rosa, circulando en sentido norte a sur.

Una falla mecánica habría provocado el accidente

De acuerdo con el relato del conductor, mientras transitaba por la ruta se produjo una falla inesperada en el sistema de dirección, situación que le impidió mantener el control del vehículo.

Como consecuencia, el camión se despistó y terminó volcado en un sector bajo, a un costado de la calzada.

Personal de la Comisaría Departamental de Winifreda acudió al lugar después de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre el accidente.

A pesar de las características del vuelco, el camionero logró salir ileso.

El tránsito no fue interrumpido

El vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica, por lo que no fue necesario interrumpir la circulación sobre la Ruta Nacional 35.

En el lugar se aguardaba la llegada de una grúa para realizar las tareas de remoción y traslado del transporte.

El episodio, que afortunadamente no dejó víctimas ni personas heridas, vuelve a poner de manifiesto la importancia del mantenimiento mecánico de los vehículos de gran porte que circulan diariamente por las rutas pampeanas.

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