Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

La Casa de La Pampa participará de la 13ª Noche de las Casas de Provincia con productos regionales, música en vivo, artesanías y propuestas turísticas. La actividad será el próximo jueves, de 18 a 24, con entrada libre y gratuita.

Diez emprendimientos pampeanos presentarán sus productos en Buenos Aires durante la 13ª edición de La Noche de las Casas de Provincia. La propuesta de la Casa de La Pampa invita a conocer la provincia a través de sus sabores, su música, sus artesanías y sus atractivos turísticos.

Las firmas participarán en el espacio Sabores de La Pampa para comercializar sus productos, impulsar sus marcas, generar oportunidades de negocio y acercar su producción al público porteño. La convocatoria fue realizada por el Ministerio de la Producción en articulación con la Casa de La Pampa.

Diez emprendimientos pampeanos en Buenos Aires

La oferta incluirá los chacinados de El Gallego; los lácteos de Mamuu; el gin de Trumpel; los vinos de Bodega Estilo 152 y Bodega Vasco Goñi; y la harina integral de Condalia.

También estarán Dos Anclas, con sal y aderezos; Pasta y Basta, con pastas secas y congeladas; Fincas de Duval, con conservas y vinos; y Casa Zíngara, con blends de té.

La Noche de las Casas de Provincia: horarios y circuito

El evento reúne a las representaciones oficiales de las provincias en Buenos Aires, que abren sus puertas para mostrar la diversidad productiva, turística, gastronómica y cultural del país. La próxima edición será el jueves, entre las 18 y las 24, con entrada libre y gratuita.

Las actividades se distribuirán en tres circuitos, con espectáculos musicales, danzas, exposiciones artísticas, degustaciones, artesanías y productos regionales. La Casa de La Pampa, ubicada en Suipacha 346, formará parte del Circuito 2, junto con las delegaciones de Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta y San Juan.

La iniciativa es impulsada por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (Confedro), con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Música pampeana en la calle Suipacha

La propuesta musical se desarrollará en un escenario al aire libre sobre la calle Suipacha, a pocos pasos del Obelisco. Ora Ana Paula, cantante nacida en General Pico, abrirá la programación a las 18 con composiciones propias de tono melódico y sensible.

A las 19:20 se presentará Candela Muñoz, artista santarroseña radicada desde hace varios años en La Plata. Su propuesta recorre distintos géneros de la música popular, entre ellos el folklore, el jazz y el rock.

La banda Basura subirá al escenario a las 20:40. El grupo de rock and roll es liderado por el músico pampeano Simón Pérez, nacido en Macachín, y está integrado además por Joaquín Baya y Máximo Torres en guitarras, Jorge Santolaya en bajo, Mauro Alderete en armónica y Tomás Martín y Herrera en batería.

A las 22 será el turno de Rey Momo, una formación clásica del rock pampeano que vuelve al evento tras su participación en 2016. La integran Facundo di Nápoli en voz, Mauricio Ponce en guitarra, Lucas Saavedra en bajo e Inti di Nápoli en batería.

El cierre musical, previsto para las 23:20, estará a cargo de Las Sombras. Con tres discos de estudio y actuaciones en escenarios nacionales e internacionales, la banda combina blues, letras con tintes tangueros y la crudeza del rock. La formación está integrada por Manuel Fernández y Nicolás Lippoli en guitarra y voz, Julián Pico en bajo y voz, y Juan Carena en batería.

Durante la tarde, Fernando Giorgis, Agustín Giorgis y Martin Guazzaroni animarán el encuentro con Vinilos DJ Set.

Turismo, realidad virtual y artesanías de La Pampa

La actividad se completará con acciones para difundir los atractivos turísticos y culturales de la provincia. Mediante dispositivos de realidad virtual, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático propondrá un recorrido inmersivo por paisajes, ecosistemas, biodiversidad y patrimonio natural pampeano.

El Mercado Artesanal de La Pampa, dependiente de la Secretaría de Turismo provincial, tendrá un espacio de exhibición y venta. Se ofrecerán tejidos artesanales del oeste pampeano, piezas talladas en madera de caldén y cerámicas ranqueles elaboradas con arcilla de Naicó.

Además, se distribuirá material promocional sobre los principales destinos vacacionales de La Pampa, sus destinos de agua, parques acuáticos y las fiestas nacionales y provinciales previstas para la temporada estival 2026-2027.