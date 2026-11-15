El deshielo y las erogaciones de los embalses elevan los registros del Atuel y el Diamante. En Loma Negra, el Atuel alcanza los 44 metros cúbicos por segundo, frente a un promedio histórico de 33.

El río Atuel registra caudales de entre un 10 y un 30% por encima de los promedios habituales para esta época del año en Mendoza. El aumento también se observa en el río Diamante y está vinculado con las altas temperaturas, el deshielo y las erogaciones realizadas desde los embalses.

En la sección de aforo de Loma Negra, el Atuel alcanza los 44 metros cúbicos por segundo, mientras que su promedio histórico para este período es de 33. El movimiento de agua también es visible en las zonas de alta montaña, los tramos regulados por el sistema de riego, los canales y los cauces naturales.

Embalses de Mendoza y regulación del caudal del Atuel

Ante los niveles elevados de los embalses, el Departamento General de Irrigación mantiene importantes erogaciones para conservar capacidad de almacenamiento frente a posibles contingencias. Valle Grande está al 74% de su capacidad, mientras que El Nihuil se encuentra cerca del 75%.

La regulación de estos volúmenes permite administrar el recurso hídrico y mantener márgenes de almacenamiento ante posibles incrementos de los caudales.

El paso de agua también se refleja en las denominadas playitas municipales. En Cañada Seca y Jaime Prats se registra una importante circulación del río Atuel.

El reclamo de La Pampa por el río Atuel

La Pampa reclama que el caudal del Atuel se mantenga durante todo el año mediante un manejo conjunto del recurso. El planteo está en la Corte Suprema, que reactivó el expediente en el que se solicitan acciones concretas para cumplir el fallo que declaró al río interprovincial entre Mendoza y La Pampa.