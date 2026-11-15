La proporción está por debajo del 3% al 5% considerado óptimo por las autoridades sanitarias. En el Hospital de Clínicas reciben entre 20 y 25 donantes por día, frente a una demanda de hasta 45 personas.

En Argentina, apenas el 1,15% de la población dona sangre, una proporción inferior al nivel óptimo, estimado entre el 3% y el 5%. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la baja participación obliga a los centros asistenciales a sostener campañas permanentes para garantizar las reservas de hemocomponentes, que tienen un tiempo de conservación limitado y deben renovarse de manera constante.

Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió sobre la necesidad de consolidar la donación voluntaria y habitual. En ese establecimiento se presentan entre 20 y 25 donantes por día, mientras que la demanda oscila entre 40 y 45 personas.

Una donación de sangre puede ayudar a varios pacientes

Una extracción permite separar glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, componentes que pueden asistir hasta a cuatro pacientes diferentes. Entre quienes pueden necesitarlos se encuentran personas en tratamiento por cáncer, leucemias, linfomas o mieloma múltiple, además de pacientes que atraviesan cirugías cardíacas, trasplantes de médula ósea y adultos mayores con fracturas de cadera.

El proceso completo lleva alrededor de 45 minutos, desde el ingreso al centro de salud hasta el retiro. Primero se solicita el Documento Nacional de Identidad (DNI) para registrar los datos de forma confidencial. Luego se realiza una entrevista médica privada, se controlan la temperatura y la presión arterial y se lleva a cabo un análisis rápido para determinar el grupo sanguíneo.

Requisitos y pasos para donar sangre

La extracción consiste en obtener 450 mililitros de sangre entera con material estéril y descartable. Después, todas las unidades se someten a estudios de tamizaje para detectar enfermedades transmisibles, como VIH, hepatitis o Chagas.

Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buen estado general de salud y no haberse realizado tatuajes ni cirugías durante los seis meses previos. De acuerdo con Vellicce, los varones pueden donar cada tres meses, hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres pueden hacerlo cada cuatro meses, con un máximo de tres donaciones anuales.

Qué hacer antes y después de la extracción

El servicio de Hemoterapia recomienda no acudir en ayunas: es importante desayunar antes de la donación y evitar únicamente las grasas saturadas durante la jornada anterior. También aconseja descansar bien y mantener una buena hidratación.

Tras la extracción, se recomienda tomar abundante líquido, evitar esfuerzos físicos intensos, no cargar peso con el brazo utilizado y abstenerse de fumar o consumir alcohol durante las horas posteriores. Los especialistas también aclaran que donar sangre no provoca cambios en el peso corporal: el organismo repone rápidamente el volumen extraído y el procedimiento no representa riesgos para la salud cuando se realiza bajo las condiciones establecidas.

La fecha que recuerda un hito de la medicina argentina

Los equipos de Hemoterapia señalan que la extracción es segura y prácticamente indolora gracias al equipamiento específico utilizado por el personal técnico. La concientización sobre la donación cobra especial relevancia cada 9 de noviembre, fecha que conmemora la primera transfusión de sangre anticoagulada del mundo, realizada en 1914 por el médico argentino Luis Agote en el propio Hospital de Clínicas.