Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

Vecinos atribuyen la caída de árboles y el hundimiento de una banquina de la ruta 5 a pérdidas del acueducto Anguil-Santa Rosa. Una retroexcavadora trabaja en el sector cercano a Santa Rosa.

Las pérdidas del acueducto Anguil-Santa Rosa estarían detrás de la caída de árboles y del hundimiento de una banquina de la ruta nacional 5, en un tramo cercano a Santa Rosa. En el lugar, una retroexcavadora interviene sobre el sector norte de la calzada.

Un vecino que recorre a diario el trayecto entre la capital pampeana y Catriló advirtió sobre la situación en las inmediaciones de la curva de Validad. Según relató, los árboles caen sin que se registren fuertes vientos y presentan las raíces descalzadas.

Pérdidas del acueducto y árboles caídos en la ruta 5

El vecino sostuvo que el problema no se debe al fenómeno de El Niño, La Niña ni a las lluvias, sino a una filtración del acueducto que abastece a Santa Rosa. También afirmó que las pérdidas fueron señaladas con anterioridad y que ahora hay maquinaria trabajando en la zona.

“Está roto, los venimos diciendo hace rato y nuestras plantas se caen. Han tomado intervención en el asunto ahora y hay una máquina”, afirmó.

Además, indicó que se registraron situaciones similares en otros puntos del acueducto Anguil-Santa Rosa. Según detalló, en esos casos los árboles también se desplomaron junto a sectores donde habría pérdidas, aunque del lado sur de la ruta.

Preocupación por el estado del ingreso a Santa Rosa

El vecino advirtió que el acueducto pasa por debajo de la ruta 5, cuyo estado, señaló, también está deteriorado por el tránsito de camiones que transportan arena a Vaca Muerta. Por ese motivo, expresó preocupación por la seguridad del acceso a la capital pampeana.

“Nuestro ingreso a Santa Rosa por la ruta 5 está peligrando. Y no vemos a nadie hacer nada. Como tampoco vemos a nadie moverse por lo que estamos pidiendo”, dijo.

Por último, reclamó que dirigentes de los niveles nacional, provincial y municipal tomen nota de la situación y atiendan los problemas señalados en el acueducto y la ruta.