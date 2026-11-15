Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El hombre sufrió graves lesiones en las piernas cuando intentaba poner en marcha la maquinaria para liberar un camión atascado. Fue trasladado de urgencia y permanece en terapia intensiva.

Un hombre de entre 85 y 86 años permanece internado en terapia intensiva tras ser atropellado por un tractor en un predio rural. El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando intentaba poner en marcha la maquinaria para desencajar un camión que había quedado atascado.

Por motivos que se investigan, el tractor tenía un cambio puesto o avanzó de manera repentina al ser accionado. El vehículo arrolló al hombre y le provocó graves heridas, principalmente en los miembros inferiores.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital

El Servicio de Emergencias Médicas acudió al predio y brindó las primeras atenciones al damnificado. Debido a la gravedad y complejidad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al hospital local y derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece bajo estricto cuidado médico.

Investigan cómo ocurrió el accidente con el tractor

En la investigación interviene el fiscal Juan Pellegrino, junto con personal de la Comisaría Tercera. Ambos trabajan para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en el predio rural.