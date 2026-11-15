Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El Partido Justicialista de Telén inaugurará su Unidad Básica propia el martes 17 de noviembre, en una actividad por el Día de la Militancia. La sede fue donada y refaccionada para dejar atrás años de alquileres.

El Partido Justicialista de Telén inaugurará el martes 17 de noviembre la sede propia de su Unidad Básica local. El acto, que se realizará en el marco del Día de la Militancia, contará con la presencia confirmada del dirigente nacional Máximo Kirchner.

La apertura representa un hecho institucional relevante para el peronismo de esta localidad del oeste pampeano, que por primera vez tendrá un espacio partidario definitivo.

Una sede propia para el PJ de Telén

El inmueble fue donado al Partido Justicialista y atravesó un proceso integral de refacción para quedar en condiciones operativas. Hasta ahora, la organización había funcionado durante años en distintos edificios alquilados.

Con la inauguración, el PJ local dejará atrás esa modalidad y contará con un espacio propio para el desarrollo de sus actividades partidarias.

La participación de dirigentes en el acto

Mientras se ultiman los detalles organizativos de la actividad, los referentes locales ratificaron la asistencia de Máximo Kirchner al acto en Telén.

En tanto, todavía aguardan la confirmación oficial sobre la participación de las autoridades del Consejo Provincial del Partido Justicialista de La Pampa.