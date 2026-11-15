Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Aunque en agosto sumó 55 puestos privados registrados, la provincia acumula una caída del 6,4 por ciento desde noviembre de 2023. A nivel nacional, se perdieron más de 274 mil empleos formales en el mismo período.

La Pampa registró una leve mejora del empleo privado formal en agosto de 2026, pero el repunte mensual no alcanzó para revertir la caída acumulada desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. En los últimos dos años y nueve meses, la provincia perdió 2.634 puestos registrados, una contracción del 6,4 por ciento.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre estadísticas oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La serie desestacionalizada contabilizó 38.300 trabajadores privados registrados en La Pampa durante agosto.

La cifra representó un crecimiento del 0,1 por ciento frente a julio, equivalente a la incorporación de 55 trabajadores. Así, la provincia quedó entre las ocho jurisdicciones que lograron aumentar el empleo en el mes, en un contexto nacional de retroceso.

Empleo privado en La Pampa: una caída del 6,4 por ciento

Neuquén lideró las subas mensuales, con un avance del 0,6 por ciento. Le siguieron Jujuy, Tucumán y Formosa, con el 0,4 por ciento; Misiones, con el 0,3 por ciento; y La Pampa, Salta y San Luis, con el 0,1 por ciento. En cambio, 14 provincias tuvieron caídas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba permanecieron prácticamente sin cambios.

La comparación con noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Milei, muestra que La Pampa tiene hoy un 6,4 por ciento menos de trabajadores privados registrados. La baja supera el promedio nacional para el mismo período, que fue del 4,3 por ciento.

En la medición interanual, la provincia perdió 710 empleos privados frente a agosto de 2025, una disminución del 1,8 por ciento. El retroceso fue menor que la media nacional, del 2,1 por ciento, aunque confirma que la mejora de agosto todavía no cambia la tendencia de largo plazo.

Solo tres provincias superan el empleo previo al cambio de Gobierno

De las 24 jurisdicciones del país, únicamente tres superaron los niveles de empleo privado registrado de noviembre de 2023: Neuquén, con un incremento del 9,5 por ciento; Río Negro, con el 3,3 por ciento; y Tucumán, con el 0,2 por ciento. Las otras 21, incluida La Pampa, todavía tienen menos trabajadores registrados que antes del cambio de Gobierno nacional.

En el conjunto del país, el empleo privado registrado cayó un 0,1 por ciento en agosto, con 7.573 puestos menos que el mes anterior. Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada llegó a 274.339 empleos formales y la cantidad de trabajadores descendió a 6.098.200, el nivel más bajo de los últimos 53 meses.

La comparación interanual también reflejó el deterioro: entre agosto de 2025 y agosto de 2026 desaparecieron 132.008 puestos privados en el país.

Industria, construcción y comercio, entre los sectores más afectados

Desde el inicio de la gestión libertaria, la industria manufacturera perdió 94.160 trabajadores y la construcción, 64.095 puestos. El comercio también sufrió una fuerte contracción, con 23.406 empleos menos.

En agosto, las mayores bajas mensuales se concentraron en el comercio, que perdió 3.486 puestos; la industria manufacturera, con 3.346; y el transporte, con 1.372.