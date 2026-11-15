El Tribunal de Impugnación Penal ratificó la absolución de Luis Alberto Correa, acusado por el robo de 50 mil dólares y 8 millones de pesos en una vivienda de General Pico. Los jueces consideraron que las pruebas no demostraron su participación en el hecho.

El Tribunal de Impugnación Penal confirmó la absolución de Luis Alberto Correa, el único acusado por el robo de 50 mil dólares y 8 millones de pesos cometido en julio de 2025 en la casa de la familia Videla, en General Pico. Los jueces concluyeron que las pruebas reunidas no alcanzaron para acreditar que el comerciante de cereales de General Villegas hubiera participado.

La resolución fue adoptada el 5 de noviembre por la Sala B del TIP, integrada por Mauricio Piombi y Paola Frigerio. Ambos rechazaron el recurso del fiscal Juan Cupayolo contra la sentencia absolutoria que había dictado en agosto la jueza de Audiencia de Juicio María José Gianinetto.

Cómo fue el robo en la vivienda de General Pico

El asalto ocurrió entre la noche del 12 de julio y la madrugada del 13 de julio de 2025, en una propiedad situada sobre la calle 51. De acuerdo con la acusación, al menos cuatro personas llegaron en un Peugeot 408 gris, cortaron la electricidad, dañaron el cerco perimetral y forzaron una puerta trasera para entrar.

Una vez dentro, removieron plafones de iluminación y rompieron parte del cielorraso de la cocina, donde hallaron el dinero. También se llevaron cinco perfumes importados, un par de zapatillas, un bolso y una mochila.

La investigación reconstruyó el recorrido del auto mediante cámaras de seguridad. La Policía estableció que ingresó a La Pampa, circuló por General Pico, estuvo cerca de la vivienda de los Videla y luego salió en dirección a General Villegas.

Los indicios presentados por la Fiscalía

Durante el juicio se comprobó que Correa tenía la posesión y disponibilidad del Peugeot 408 cuando ocurrió el robo. Sin embargo, Gianinetto entendió que ese dato no bastaba para probar su participación y lo absolvió por el beneficio de la duda.

Al apelar, el fiscal Cupayolo sostuvo que la jueza había valorado los elementos por separado y que, considerados en conjunto, permitían vincular al acusado con el hecho. Entre los indicios mencionó que el teléfono celular de Correa no registró actividad desde las 15:24 del 12 de julio hasta las 5:30 del día siguiente, durante el período en que ocurrió el asalto.

El fiscal también señaló como sospechosa la operación realizada al día siguiente del robo: Correa entregó el Peugeot 408 como parte de pago para adquirir un Peugeot 3008 en Santa Teresa, provincia de Santa Fe.

Por qué el TIP ratificó la absolución de Correa

Piombi y Frigerio coincidieron con el análisis de la jueza y remarcaron que tener el automóvil no demostraba que Correa estuviera en su interior durante el robo. El acusado había declarado que prestó el Peugeot a una pareja de conocidos para viajar a Pico.

Las cámaras registraron el vehículo y a cuatro personas que ingresaron a la vivienda, pero no permitieron identificar al comerciante entre ellas. Además, en la propiedad no se encontraron rastros genéticos de Correa ni, durante un allanamiento en su domicilio de General Villegas, objetos vinculados con el robo.

El TIP también consideró que la falta de actividad del celular no constituía una prueba suficiente. Los jueces agregaron que los teléfonos secuestrados no fueron peritados para obtener información adicional.