La intervención incluyó una primera etapa de 240 metros de canal revestido con hormigón armado y tres alcantarillas. La obra busca mejorar el drenaje durante las lluvias y reducir las tareas de mantenimiento.

El Gobierno provincial finalizó en Alta Italia una obra de saneamiento que consistió en revestir con hormigón armado un canal de desagües pluviales a cielo abierto. Los trabajos se realizaron mediante un convenio entre el municipio y el Programa Provincial de Agua y Saneamiento (ProPAyS), con participación de trabajadores y constructores locales.

La intervención apunta a mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias, preservar la infraestructura y reducir las tareas de mantenimiento. Los canales abiertos cumplen un papel central en el sistema pluvial de la localidad, ya que conducen el agua que baja por las calles y ayudan a evitar su acumulación en zonas urbanas.

El revestimiento mejora el drenaje en Alta Italia

En los tramos sin revestir, la humedad favorece el crecimiento de malezas y la erosión de los márgenes. Estas condiciones pueden dificultar el paso del agua y obligan a realizar limpiezas periódicas. La colocación de hormigón armado optimiza el drenaje, reduce las filtraciones y prolonga la vida útil del canal.

El intendente Hernán Gaggioli destacó la importancia de la obra y el acompañamiento provincial para atender una necesidad de la comunidad. "Fue un proyecto que acercamos a APA y nos acompañaron en esta decisión de poder encauzar los excesos de agua de nuestro pueblo. Cuando tenemos lluvias abundantes era muy necesario contar con un buen escurrimiento", expresó.

Una primera etapa de 240 metros y tres alcantarillas

Gaggioli explicó que la intervención completa contempla aproximadamente 500 metros de canal. La etapa finalizada abarcó unos 240 metros, con un ancho de dos metros y la construcción de tres alcantarillas para permitir el paso del agua.

"De esta manera nos aseguramos un mejor escurrimiento del que teníamos anteriormente, además de la seguridad que brinda la obra. También contará con las barreras de contención y resguardo para prevenir posibles accidentes. Es una obra que necesitábamos y que es muy bienvenida", señaló el intendente.

Participación de trabajadores y comercios locales

La ejecución también generó actividad económica en la localidad. Se contrataron constructores de la zona, participó personal municipal y los materiales se adquirieron en comercios locales. "Se contrató a constructores locales y también aportó su trabajo el personal municipal. Los materiales los compramos en la zona porque es una política de nuestra Municipalidad que todo lo que esté a nuestro alcance se adquiera localmente", afirmó Gaggioli.

El jefe comunal valoró la continuidad de los programas provinciales de saneamiento y recordó que, a través de convenios anteriores con la Administración Provincial del Agua (APA), se realizó el recambio de la red de agua potable de Alta Italia.

"Nosotros ya veníamos trabajando en años anteriores en el recambio de toda la cañería de la red de agua potable, que fue una obra muy importante para el pueblo. Con materiales aportados a través del ProPAyS y con mano de obra municipal y de la cooperativa de agua pudimos realizar todo el recambio", explicó.

La finalización del canal representa un avance en la infraestructura urbana de Alta Italia. La obra se enmarca en la cooperación entre la Provincia y los municipios para responder a necesidades concretas y mejorar servicios esenciales para la comunidad.