Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Las negociaciones que impulsan Martín Berhongaray e Hipólito “Poli” Altolaguirre para reunir a la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y Comunidad Organizada enfrentan resistencias internas. Las diferencias sobre la integración, el liderazgo y las candidaturas ponen en duda la alianza para las elecciones provinciales de 2027.

El proyecto de conformar un frente opositor en La Pampa empieza a mostrar fisuras antes de concretarse. La posible incorporación de Comunidad Organizada genera rechazo en sectores del PRO y del radicalismo, que consideran que la figura de su principal referente podría convertirse en un obstáculo para la unidad.

Las conversaciones, impulsadas por Martín Berhongaray e Hipólito “Poli” Altolaguirre, apuntan a reunir a la UCR, La Libertad Avanza, el PRO y Comunidad Organizada para competir contra el peronismo en las elecciones provinciales de 2027. La ausencia de algunos nombres en la reunión del 13 de noviembre alimentó las especulaciones sobre las diferencias internas.

Comunidad Organizada, en el centro de las objeciones

Dirigentes que participan de las negociaciones señalan que hay sectores que no están dispuestos a compartir un frente electoral con el principal referente de Comunidad Organizada. Según esas voces, los cuestionamientos no serían únicamente políticos o electorales, sino que también estarían vinculados con el funcionamiento interno del partido, “que funciona como una especie de pyme familiar”.

Para esos dirigentes, sumar a la fuerza podría representar más un problema que una solución. Advierten que la incorporación de Comunidad Organizada implicaría un costo político y podría alejar a sectores del electorado que la alianza busca atraer.

Las diferencias internas y el desafío de la unidad

En la reunión del viernes pasado, realizada en el Comité de la UCR, y en un encuentro anterior participaron representantes de Comunidad Organizada, entre ellos Maximiliano Aliaga. Otras fuerzas también enviaron dirigentes que no son sus principales figuras, a la espera de que se alcancen acuerdos más amplios.

La ausencia de algunos referentes, sin embargo, volvió a exponer los recelos que existen especialmente en el PRO y en sectores de la interna radical. Allí, la posibilidad de compartir un espacio electoral con Comunidad Organizada no genera entusiasmo.

El escenario plantea un dilema para Berhongaray y Altolaguirre, que promueven una coalición con fuerzas que hasta hace poco mantenían diferencias profundas. La estrategia busca reunir volumen político y electoral para terminar con la continuidad del peronismo en el gobierno provincial, aunque la amplitud del acuerdo también puede convertirse en una de sus principales debilidades.

Liderazgo y candidaturas, otros puntos de tensión

A las discusiones sobre la incorporación de Comunidad Organizada se suman las diferencias por la conducción política del espacio y el protagonismo de sus integrantes. También están en juego las aspiraciones de distintos dirigentes para encabezar una eventual candidatura a gobernador.

En ese contexto, algunos participantes de las conversaciones advierten que el frente podría fracasar antes de nacer. La incógnita es si la necesidad de construir una alianza amplia para enfrentar al PJ terminará imponiéndose sobre las diferencias personales y políticas que separan a sus integrantes.