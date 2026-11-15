El joven de Pilar llegó a la provincia tras recorrer más de seis mil kilómetros con sus caballos y una mula. Después de abandonar su plan de avanzar hacia el norte, orientó la travesía hacia la Patagonia para visibilizar la equinoterapia y anunció el cierre de esta etapa del viaje.

Álvaro Biderman, un joven de 26 años nacido en Pilar y con raíces familiares en Coronel Pringles, emprendió en 2024 una travesía a caballo para unir su ciudad natal con Nueva York. Su objetivo era visibilizar la importancia de la equinoterapia y promover la sanción de una ley nacional que regule esta práctica.

El 4 de agosto de 2024 partió junto a sus caballos Carozo y Moro, a los que más adelante se sumó la mula Semita. Durante casi diez meses recorrió pueblos y provincias, hasta llegar en mayo de 2025 a la frontera entre Argentina y Bolivia.

De la frontera con Bolivia al oeste pampeano

Tras dos meses de gestiones y trámites sanitarios, las autoridades bolivianas le impidieron ingresar al país con sus animales. El contratiempo lo llevó a dejar de lado el plan de continuar hacia el norte del continente y dirigir el recorrido hacia el sur, con destino a Tierra del Fuego y visitas a centros de equinoterapia.

“El sueño sigue firme, la causa se fortalece y los caballos, como siempre, marcan el paso”, expresó entonces. Al acercarse a La Pampa, también empezó a pensar en el regreso a su vida familiar y en el final de la travesía: “Ya estoy a la Patagonia, ya mi viaje empieza a ver por allá, por el horizonte, la fecha de caducidad de éste viaje. Se va acercando la fecha”.

Biderman ingresó a La Pampa en la última semana de septiembre. El 25 de ese mes contó que había llegado por el noroeste, en el límite con Mendoza y San Luis, y que se dirigía a Santa Isabel, donde lo esperaban Marito Coronel y Dylan Coronel.

La hospitalidad de las localidades pampeanas

Su primera noche en la provincia fue en el puesto de Mario Barroso, cerca de Santa Isabel. Allí descansó y compartió un asado. Barroso destacó la amistad que surge alrededor de los caballos, mientras que Biderman dijo sentirse bien recibido desde su llegada: “acá soy rico de libertad”.

En los días siguientes, Álvaro y sus animales avanzaron desde Santa Isabel hacia Algarrobo del Águila por la banquina de la ruta 143. Al mediodía llegaron a la estancia Trapalcó, donde los recibió Leo, encargado del lugar, y compartió con ellos un asado y vino.

El 8 de octubre, Biderman se despidió de Leo, quien lo acompañó a caballo durante varios kilómetros. Luego continuó por la banquina de la ruta 151. “En el oeste pampeano, mucho monte de caldén, algarrobo, arena, vamos ‘pal’ sur”, contó sobre el paisaje del recorrido.

De Puelén a 25 de Mayo, rumbo al sur

En el oeste provincial encontró alojamiento y ayuda para sus animales en distintos puestos y paradores. Doña Nelly y don Regino lo recibieron en el puesto Chañares Bonitos. Más adelante, Beto y Luisa lo hospedaron en el parador Los Baches, en el kilómetro 262 de la ruta 151, cuyo nombre alude al mal estado del camino. “Me recibieron como a un hijo perdido que anda por la huella”, relató. Allí le ofrecieron los lomitos de la casa.

Después de descansar, siguió hasta el puesto La Adelina, donde lo recibió su encargado, Beto Martínez. El 19 de octubre llegó a Puelén, cerca de las 21.30. Como no encontraba la dirección de su anfitrión, el intendente Mario Rebolledo lo guió hasta el lugar. “En Puelén, las familias Rebolledo y Romero, me recibieron con un gran cariño en sus pagos. Esto me hace sentir orgullo de mi gente, mi pueblo”, publicó.

El 2 de noviembre arribó al complejo Cruce del Desierto, pasó por el Control Fitosanitario y luego llegó a El Sauzal. Allí agradeció la recepción de las familias Quiroga y Domínguez. La primera cuidó sus caballos en Colonia Sauzal; la segunda lo alojó durante los siete días que permaneció en 25 de Mayo. También destacó la ayuda de Luisito y Joaco, quienes trasladaron a sus animales hasta Neuquén capital, a unos 150 kilómetros, para aliviar el recorrido.

El anuncio del final de la travesía

El paso por La Pampa también llevó a Biderman a reflexionar sobre su vínculo con los animales y su vida después del viaje. “donde me instale, nunca voy a dejar de estar entre caballos. Me gusta criar animales, domar, y lo voy a hacer toda la vida”, afirmó.

El 4 de noviembre anunció en sus redes sociales que daba por terminado este capítulo de la aventura. En un video dirigido a sus seguidores, expresó: “queridos amigos y amigas: damos por finalizado este capítulo de la gran aventura de vivir. Más de 6 mil kilómetros rec”.