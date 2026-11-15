Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La Policía encontró el auto durante un control en las calles Donati y Farinatti. El vehículo había sido robado el 9 de noviembre de un garaje del barrio Aeropuerto.

Efectivos de la Seccional Segunda recuperaron durante la madrugada del sábado un Fiat Uno rojo que tenía pedido de secuestro por robo. El auto fue detectado cerca de las 4 en la esquina de Donati y Farinatti, en Santa Rosa, y circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los policías identificaron al conductor, un hombre de 38 años que no contaba con la documentación del vehículo. Por esa falta, le labraron un acta de infracción.

El Fiat Uno había sido robado en el barrio Aeropuerto

Al revisar el grabado de los vidrios, los efectivos comprobaron que correspondía a un automóvil con pedido de secuestro. El robo había ocurrido el 9 de noviembre, cuando el vehículo fue sustraído del garaje de una vivienda del barrio Aeropuerto.

El Fiat Uno quedó fajado y secuestrado. En tanto, el conductor fue demorado y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal.