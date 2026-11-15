La Unidad Básica Zona Norte mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad y Justicia y parte de su equipo. Durante la reunión se trataron problemáticas vecinales y propuestas vinculadas con la prevención, el acceso a la Justicia y la inclusión.

La Unidad Básica Zona Norte recibió al ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, y a integrantes de su equipo de trabajo. El encuentro abrió un intercambio sobre las problemáticas que atraviesan a los vecinos de la jurisdicción.

Desde la dirigencia del sector del PJ señalaron que la reunión generó “un espacio de diálogo e intercambio sobre distintas problemáticas que atraviesan diariamente a los vecinos de la jurisdicción”.

Seguridad, acceso a la Justicia y prevención del delito

Según indicaron en un comunicado, la iniciativa surgió de la necesidad de compartir situaciones observadas en el territorio, a partir de los aportes de compañeros, referentes e integrantes de la comunidad. El objetivo, afirmaron, es acompañar la gestión y contribuir a la construcción de respuestas concretas.

Durante la reunión se abordaron la presencia del Estado y el acceso a la Justicia, la seguridad ciudadana y la prevención del delito, los consumos problemáticos, las adicciones y el narcotráfico. También se trataron la niñez, la adolescencia y el acompañamiento familiar, además del trabajo, la inclusión, la generación de oportunidades, los controles comerciales y la responsabilidad ciudadana.

El planteo de la Unidad Básica Zona Norte

“Entendemos que la seguridad y el acceso a la Justicia no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva de control, sino que requieren presencia del Estado, prevención, inclusión y trabajo articulado. Estos espacios de intercambio permiten acercar las preocupaciones de los vecinos a quienes tienen responsabilidades de gestión, pero también asumir el compromiso de participar, proponer y acompañar la búsqueda de soluciones”, detallaron desde la UB.

Además, agregaron: “Creemos que escuchar al territorio es fundamental para mejorar las políticas públicas. La construcción de una comunidad más segura requiere diálogo, compromiso y un Estado presente, capaz de anticiparse a los problemas y dar respuestas. Porque acompañar una gestión también significa involucrarse, aportar desde la realidad cotidiana y trabajar colectivamente para transformar las demandas de nuestra comunidad en respuestas concretas”.