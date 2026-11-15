Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La actividad será este martes 17, a las 18.30, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas. La presentación de la obra de Roberto Pittaluga estará acompañada por una muestra fotográfica sobre trabajadores de la cooperativa La Histórica.

Este martes 17 a las 18.30 se presentará el libro 2001. Rastros de historia y política, de Roberto Pittaluga, en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.

La obra fue publicada por Las Cuarentas, dentro de la Colección Los Pájaros. En la actividad participarán como comentaristas Nilda Redondo, Elvio Monasterolo y Magalí Gómez Sierra, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas. La moderación estará a cargo de Valentina Santander Obando, también docente de esa institución.

Una muestra sobre la lucha de trabajadores

La presentación estará acompañada por la muestra fotográfica Hombres de Hierro, de Pablo Rivero Maldonado. La propuesta ofrece una mirada sobre la lucha de los trabajadores de la cooperativa La Histórica.

El acontecimiento de 2001 y la democracia

En el libro, Pittaluga analiza el significado político de las movilizaciones de 2001 y su vínculo con la participación popular. El autor plantea:

“acontecimiento 2001 ofrece un teatro de la política democrática, un ámbito performativo en el que la representación ha perdido -por y en ese momento- toda superioridad o autoridad ordenadora, y las subjetivaciones manifiestan su genio creativo en un sinnúmero de experiencias bajo formas asamblearias”

Además, sostiene que la democracia se expresa en el protagonismo de los pueblos y en las distintas formas que adoptan para defender sus libertades y reclamar por sus aspiraciones.