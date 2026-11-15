El Gobierno de La Pampa prevé iniciar entre marzo y abril la construcción de dársenas en los accesos norte de Eduardo Castex. El proyecto también contempla iluminación y forma parte de una licitación que incluye trabajos en otras localidades.

La construcción de dársenas en los accesos norte de Eduardo Castex, sobre la ruta provincial 102, comenzaría entre marzo y abril. Así lo anticipó el ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, quien además confirmó que se instalará iluminación en los cruces de las avenidas Juan Domingo Perón y de las Banderas.

El funcionario remarcó que las intervenciones apuntan a mejorar la seguridad vial. “Esto no es una cuestión estética, sino que son obras que generan mayor seguridad vial en los distintos accesos de las localidades donde no se habian realizado las obras”, destacó en una comunicación telefónica con una radio de Eduardo Castex.

Dársenas e iluminación en los accesos de la ruta 102

Los trabajos están incluidos en la licitación Conservación Zona Norte, adjudicada a la empresa Ribeiro SRL, que cuenta con un plazo de ejecución de 36 meses. El plan comprende obras de accesibilidad y seguridad vial en distintas localidades del norte pampeano.

“Estas obras de mejoramiento de accesibilidad y seguridad en las rutas provinicales incluyen a varias localidades del norte. Actualmente estamos trabajando en Mauricio Mayer, pero también incluye a Conhello, Ceballos, Dorila, Speluzzi y dos en Eduardo Castex, entre otras”, detalló Intronati.

Las lluvias pueden demorar el inicio de las obras

El ministro estimó que los trabajos en Eduardo Castex podrían comenzar “entre marzo o abril”, aunque aclaró que el cronograma depende de la programación de la empresa y de las condiciones climáticas. “Sucede que esto depende de la programación de la empresa, y actualmente las lluvias son un condicionante que nos está limitando”, reconoció.

“La obra pública es una industria mayoritariamente a cielo abierto y estamos atados al clima, porque estas lluvias que se han registrado últimamente nos ha generado algun problema en los plazos de obras”, agregó. También sostuvo que el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la obra: “Pero los vecinos de Eduardo Castex se deben quedar tranquilos porque el gobierno provincial se comprometió con obra muy importante que brindará seguridad vial en la ruta provincial 102, las obras tienen afectación económica y esperamos que la empresa en poco tiempo la pueda concretar”, enfatizó.

Intronati defendió la continuidad de los trabajos de infraestructura en un contexto económico complejo y vinculó el plan de obra pública con la gestión del gobernador Sergio Ziliotto. “Las obras que veníamos realizando no son pocas, porque en los tiempos dificiles que estamos atravensando, llevar adelante el plan de obra pública habla de una provincia con una gestión ordenada que encabeza el gobernador Sergio Ziliotto”, expresó.

Mantenimiento de rutas y tránsito de camiones en La Pampa

El ministro afirmó que el mantenimiento vial es una política de Estado en la provincia y señaló que la circulación de camiones, vinculada al deterioro de rutas nacionales, está por encima de lo previsto. “el mantenimiento de rutas es una política de Estado y es una situación que hoy está superando lo planificado por la cantidad de camiones que circulaban por las rutas provinciales por el abandono de las rutas nacionales”, sostuvo.

Para conservar las rutas provinciales, indicó que se incorporaron terceros carriles, balanzas dinámicas y balanzas móviles para controlar el peso de los vehículos pesados. “Hay un Estado que pretende contar con rutas transitables y seguras. Hemos incorporado terceros carriles y balanzas dinámicas, balanzas móviles para controlar el pesaje de los camiones para cuidar y conservar el patrimonio de rutas provinciales que tenemos en La Pampa”, detalló.

Intronati advirtió que las precipitaciones y el tránsito pesado conforman “un combo muy perjudicial” para la infraestructura vial. Según indicó, por las rutas pampeanas circulan diariamente entre 900 y 1.000 camiones que se dirigen hacia Vaca Muerta. “La lluvia también inside en la vida útil de las rutas. Y entre las lluvias y el pesaje de los camiones se afecta la vida útil de las rutas”, concluyó.