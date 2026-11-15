El Ministerio de Salud provincial advirtió sobre una nueva modalidad de estafa telefónica detectada recientemente. Vecinos de Santa Rosa reportaron haber recibido llamadas y mensajes de WhatsApp en los que les pedían datos personales y bancarios con el argumento de gestionar la vacunación contra el dengue.
Cómo denunciar los mensajes falsos sobre la vacuna contra el dengue
Según la información oficial, esos pedidos son una maniobra dolosa y no corresponden a un trámite legítimo del organismo. Ante la recepción de un contacto de este tipo, se instó a la población a denunciarlo de inmediato ante las autoridades policiales más cercanas.