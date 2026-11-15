Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

Vecinos de Santa Rosa denunciaron llamados y mensajes que solicitan datos personales y bancarios en nombre del Ministerio de Salud provincial. Las autoridades recomendaron denunciar estos contactos ante la Policía.

El Ministerio de Salud provincial advirtió sobre una nueva modalidad de estafa telefónica detectada recientemente. Vecinos de Santa Rosa reportaron haber recibido llamadas y mensajes de WhatsApp en los que les pedían datos personales y bancarios con el argumento de gestionar la vacunación contra el dengue.

Cómo denunciar los mensajes falsos sobre la vacuna contra el dengue

Según la información oficial, esos pedidos son una maniobra dolosa y no corresponden a un trámite legítimo del organismo. Ante la recepción de un contacto de este tipo, se instó a la población a denunciarlo de inmediato ante las autoridades policiales más cercanas.