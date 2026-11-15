Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Una serie de allanamientos en campos y comercios permitió desarticular parte de un presunto circuito de faena clandestina y venta ilegal de carne. Decomisaron e incineraron más de 750 kilos de productos cárnicos y secuestraron armas, equipos y documentación.

Una serie de allanamientos simultáneos permitió avanzar en una investigación por presunto abigeato, faena clandestina y comercialización ilegal de productos cárnicos en distintos puntos de La Pampa. Los procedimientos fueron coordinados por la Fiscalía de Delitos Rurales y la Coordinación Provincial de Seguridad Rural, con participación de dependencias policiales y organismos provinciales.

Durante las inspecciones, los equipos técnicos secuestraron más de 750 kilos de carne que estaban destinados al consumo humano sin las habilitaciones ni los controles sanitarios correspondientes. La mercadería fue decomisada e incinerada por las condiciones de almacenamiento y la falta de garantías para su consumo.

Carne de distintas especies y clausuras preventivas

Entre los productos detectados había carne y restos de equinos y asnos, además de cortes vacunos y porcinos. También se identificaron productos de ñandú, dentro de un circuito que presentaba irregularidades en el origen de la mercadería y en su procesamiento y conservación.

Como parte de las actuaciones, varios comercios y carnicerías fueron clausurados preventivamente. Sus responsables quedaron vinculados a investigaciones judiciales por presuntas infracciones al artículo 201 del Código Penal y a actuaciones por normas provinciales de caza, sanidad animal y disposiciones laborales.

Armas, maquinaria y registros bajo análisis

En los allanamientos realizados en campos y locales comerciales, la Policía secuestró numerosas armas de fuego largas y cortas, entre ellas carabinas y fusiles con miras telescópicas. También incautó municiones y elementos utilizados para la caza.

La investigación permitió identificar infraestructura vinculada con la faena y el procesamiento de carne. Se secuestraron freezers, sierras eléctricas y de pie, moledoras, embutidoras, envasadoras al vacío, balanzas de gran porte y tiernizadores, además de teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y documentación con anotaciones sobre ventas, pedidos y precios.

El material será analizado por la Fiscalía para profundizar la investigación y determinar las responsabilidades de las personas involucradas. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia de Control y se realizaron a partir de una investigación de la Fiscalía de Delitos Rurales.

Un operativo con participación de fuerzas y áreas provinciales

En el despliegue participaron la División Seguridad Rural Santa Rosa, la Brigada de Delitos Especiales Rurales, las divisiones rurales de General Pico, General Acha y Victorica, y el Grupo Especial Policial. También intervinieron equipos técnicos de Ganadería y Bromatología, que constataron las irregularidades sanitarias y comerciales.

El operativo reunió a áreas judiciales, policiales y de fiscalización provincial para investigar el abigeato, intervenir sobre presuntos circuitos de comercialización ilegal y prevenir riesgos para la salud de la población.