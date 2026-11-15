Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El fuego afectó una casilla que integraba un convoy agrícola, a unos cuatro kilómetros de General Pico. Bomberos controlaron las llamas y enfriaron los tubos de gas para evitar una explosión.

Una casilla rural se incendió sobre la Ruta Provincial 102, en el tramo que conduce a Metileo, a unos cuatro kilómetros de General Pico. El siniestro ocurrió cerca de las 16.30 de este sábado y movilizó a Bomberos Voluntarios y personal policial.

Por causas que todavía se investigan, la estructura, que formaba parte de un convoy agrícola, comenzó a arder. La presencia de tubos de gas en la parte posterior generó preocupación por el riesgo de explosión y por la posibilidad de que el fuego alcanzara la maquinaria y los vehículos cercanos.

Bomberos trabajaron para controlar el fuego y enfriar los tubos de gas

Una dotación de Bomberos Voluntarios de General Pico llegó al lugar y desplegó líneas de agua para extinguir las llamas. Además, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento sobre los cilindros de gas y la estructura afectada.

Personal de la Comisaría Segunda colaboró con el operativo, ordenó la seguridad vial y delimitó el perímetro en la zona de banquina mientras se desarrollaban las tareas de extinción.

Investigan el origen del incendio en la Ruta Provincial 102

Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio.