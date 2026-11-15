Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El fuego afectó el sector de clasificación y almacenamiento del basurero municipal y destruyó unos 20.000 kilos de materiales recuperados y 163 neumáticos. Desde el área sospechan que el incendio fue intencional, pero no se radicó una denuncia policial.

Un incendio de gran intensidad provocó daños en el basurero municipal de Catriló y destruyó los materiales reciclables que estaban acopiados en el sector de clasificación. Según informó la Dirección de Medio Ambiente, se perdieron alrededor de 20.000 kilos de materiales recuperados y unos 163 neumáticos.

El siniestro ocurrió el miércoles. Cerca de las 17, el área recibió un aviso por la presencia de humo en el predio. Al llegar, el personal encontró una columna de humo negro que cubría gran parte del sector de Cayupán.

Bomberos acudió con dos móviles para combatir las llamas. También colaboraron trabajadores municipales, que utilizaron una pala cargadora y un camión regador para abastecer de agua al autobomba y apoyar las tareas de extinción.

Qué materiales se perdieron en el incendio de Catriló

El fuego alcanzó un espacio acondicionado para separar, clasificar y almacenar residuos como botellas, plásticos, cartón y otros elementos recuperados durante los últimos meses. Parte de esos materiales llega separada desde los domicilios; otra ingresa mezclada en bolsas, que el personal revisa para rescatar lo que puede incorporarse al circuito de reciclado.

El trabajo del área había permitido reunir cerca de 20 toneladas de reciclables y 163 neumáticos en el sector afectado. Desde Medio Ambiente expresaron: "Hoy, prácticamente todo ese esfuerzo desapareció bajo las llamas. Tendremos que empezar nuevamente desde cero".

El área sospecha que el fuego fue intencional

Desde la Dirección de Medio Ambiente señalaron que, por las características del hecho y los materiales afectados, consideran que el incendio habría sido provocado intencionalmente. Sin embargo, ningún funcionario o encargado del área radicó una denuncia policial, según la información difundida por el organismo.

El área manifestó tristeza e impotencia y advirtió que episodios de este tipo perjudican tanto al personal dedicado a recuperar materiales como a la comunidad, en especial a los vecinos expuestos al humo y a quienes esperan avances en la gestión responsable de los residuos.

La Dirección remarcó que su tarea diaria busca recuperar, separar y reducir los residuos, además de darles un destino diferente. También pidió a los vecinos que cuiden las instalaciones y alerten a las autoridades ante movimientos sospechosos o cualquier situación que pueda provocar un incendio en el predio.

"Cuidar el ambiente es una responsabilidad compartida", concluyeron desde el área, que expresó su intención de retomar las tareas pese a las pérdidas ocasionadas por el fuego.