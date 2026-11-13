Tras la tormenta con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, las cuadrillas municipales y organismos provinciales siguen retirando árboles y ramas en distintos barrios. No hubo personas heridas ni evacuadas y rige una alerta naranja para la tarde del viernes.

Las cuadrillas municipales continúan con las tareas de despeje en Santa Rosa luego del fuerte temporal, que registró ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, caída de granizo y 18,6 milímetros de lluvia. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni evacuadas.

La tormenta provocó la caída de ramas, árboles y cables, voladuras de techos y daños en viviendas y vehículos. En el operativo también participa el Ejército Argentino, con dos camiones volcadores y tres motosierras.

Despeje de árboles y ramas en los barrios de Santa Rosa

Los trabajos se concentraron principalmente en Colonia Escalante y Matadero, además de abarcar el Plan 5.000, Villa Santillán, Zona Norte y Villa Hilda. También hay cuadrillas en los barrios Congreso, Bella Vista, Fonavi 25 y Villa Alonso. Colonia Escalante fue una de las zonas más afectadas y se prevé que Matadero quede despejado y con las calles habilitadas en las próximas horas.

El Municipio informó que ya se intervino en más de 170 árboles afectados total o parcialmente. Personal del EMHSU, junto con tres equipos de Vialidad y de la Planta de Asfalto, retira ejemplares y ramas con maquinaria pesada. Otras dos cuadrillas de esas áreas trabajan con palas, camiones y motosierras.

Las áreas municipales operan de manera coordinada con la Cooperativa Popular de Electricidad, Defensa Civil provincial, Bomberos, la Policía y el Ejército. El carrusel del Parque Lineal funcionará con normalidad este viernes, de 19 a 22.

Asistencia a familias y recomendaciones para retirar ramas

El Municipio se ocupa de retirar los árboles caídos sobre calzadas y veredas. Se solicita a quienes hayan podado o retirado ramas por su cuenta que no las dejen en la calle hasta que haya cuadrillas disponibles para recogerlas. También se pide no acumular material vegetal sobre bocas de tormenta, sumideros ni desagües, para evitar dificultades en el escurrimiento del agua.

Desarrollo Social acompaña a familias de los barrios Micaela García, Plan 3.000, Zona Norte, Matadero, Villa Santillán y Fonavi 27 que sufrieron voladuras de techos y daños en ventanales, medianeras y tanques de agua. En paralelo, continúa el relevamiento en barrios populares para atender las necesidades particulares de cada hogar.

Hasta el momento no se registraron pedidos de evacuación. En caso de necesitar asistencia, está disponible el servicio 147, reforzado con dos líneas que funcionan las 24 horas: 2954 26-9639 y 2954 85-1434. Los llamados se derivan a las áreas correspondientes.

Tránsito, semáforos y servicios públicos

La Dirección de Tránsito mantiene cortes momentáneos en los puntos donde hay árboles caídos. La circulación peatonal y vehicular se habilita a medida que el EMHSU retira los obstáculos. Las principales arterias y corredores están abiertos, aunque se recomienda circular con precaución en las zonas de trabajo.

Al mediodía del viernes, todos los semáforos funcionaban con normalidad. Sin embargo, pueden verse afectados temporalmente por las tareas de la CPE, que restableció el servicio eléctrico en gran parte del ejido urbano y trabaja en reparaciones puntuales de pilares dañados. Aún quedaban algunas zonas rurales de las inmediaciones sin suministro, mientras que el área urbana ya tenía el servicio normalizado.

Los cuencos se encuentran en niveles bajos y con buena capacidad para recibir escurrimientos. Los sistemas de bombeo pluvial y el trasvasamiento del Parque Laguna Don Tomás están operativos. Durante los cortes de energía, las estaciones de bombeo cloacal continuaron funcionando con grupos electrógenos.

Con la restitución de la electricidad, volvieron a funcionar las bombas elevadoras de los Centros de Abastecimiento Norte y Sur, por lo que se recuperará progresivamente la presión del agua potable. Se solicita hacer un uso racional del servicio hasta su normalización total, prevista para la tarde o la noche del viernes.

Alerta naranja y medidas de prevención

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para la tarde del viernes. Las autoridades recomiendan evitar salidas innecesarias mientras continúen las alertas y extremar los cuidados en la vía pública, donde todavía puede haber ramas quebradas y cables comprometidos.

Se pide no tocar ni intentar remover elementos en contacto con el cableado eléctrico, mantenerse alejado de postes, cables y árboles afectados, y circular con precaución en los sectores donde trabajan las cuadrillas.