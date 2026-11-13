Seis fuerzas avanzaron en el debate de una plataforma común de cara a las elecciones de 2027, pero no hubo definiciones sobre candidaturas ni reglas para elegirlas. La ausencia del líder de Comunidad Organizada se produjo tras su cruce con Adrián Ravier.

La comisión negociadora de los partidos que buscan conformar un frente opositor en La Pampa realizó este viernes su cuarta reunión formal en Santa Rosa. El encuentro dejó pocos avances y estuvo marcado por la ausencia de Juan Carlos Tierno, referente de Comunidad Organizada.

La cumbre comenzó a las 14 en la sede del Comité Provincia de la UCR, sobre la calle Pellegrini. Fue la primera reunión en ese espacio, como parte del esquema de rotación de sedes acordado por los distintos sectores. De la mesa participan la UCR, el PRO, La Libertad Avanza, Comunidad Organizada, el MID y el MoFePA.

Según trascendió al término del encuentro, los dirigentes intercambiaron definiciones generales sobre los ejes programáticos de una eventual propuesta de gobierno, aunque no avanzaron en el reparto de lugares ni en las reglas para definir las candidaturas. La falta de Tierno llamó la atención, en especial después de su reciente cruce con el titular de La Libertad Avanza en la provincia, Adrián Ravier.

Las reuniones de la oposición pampeana desde octubre

El acercamiento entre las fuerzas opositoras al peronismo pampeano acumula cuatro instancias formales. La primera se realizó el 22 de octubre: allí comenzó el diálogo general, sin definiciones sobre nombres. Ravier dejó entrever sus aspiraciones a la Gobernación, mientras que el radical Hipólito Altolaguirre sostuvo que no era momento de hablar de candidaturas y mencionó la posibilidad de una interna.

En la segunda reunión, el 30 de octubre, Ravier endureció su postura y afirmó que el espacio libertario no estaba dispuesto a ceder la candidatura a gobernador. También rechazó que el frente tuviera una identidad exclusivamente antiperonista, con el argumento de que debía interpelar a votantes del PJ.

La tercera instancia tuvo lugar el 6 de noviembre en la sede del PRO, sobre la avenida Luro. Allí se acordó rotar los lugares de reunión y avanzar en una plataforma común. En esa jornada faltaron Ravier, el titular del PRO, Martín Ardohain, y Martín Berhongaray, quien no integra la mesa designada por el radicalismo para esta etapa.

Candidaturas y autonomía, los temas pendientes del frente

La primera de las dos tensiones que siguen abiertas es la disputa por la candidatura a gobernador y el liderazgo de la coalición. Por ahora, se mantienen al menos tres postulaciones: la de Martín Berhongaray por la UCR, la de Adrián Ravier por La Libertad Avanza y la de Marita Mac Allister por el PRO, respaldada públicamente por la diputada nacional Victoria Huala. Los partidos todavía no acordaron si la definición será política o se resolverá mediante elecciones internas.

El otro punto en discusión es la autonomía política del frente, eje del contrapunto entre Tierno y Ravier. Después de la segunda reunión, el referente de Comunidad Organizada le advirtió al dirigente libertario: “No te creas que sos el jefe de la locomotora”. También cuestionó la injerencia de Karina Milei y Lule Menem en el armado local y reclamó que las decisiones se tomen en La Pampa, bajo una conducción compartida.

Ravier calificó esas declaraciones de falsas. La ausencia de Tierno en la reunión de este viernes volvió a dejar en evidencia una diferencia de fondo que sigue sobrevolando las negociaciones entre las seis fuerzas.