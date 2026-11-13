El Concejo Deliberante actualizó por mayoría los valores del servicio y aprobó una plataforma para pedir viajes desde el celular. También avaló una aplicación de beneficios para comercios y una ampliación presupuestaria por gastos salariales.

El Concejo Deliberante de General Pico aprobó, durante su 19na sesión ordinaria, una actualización de las tarifas de taxis y un convenio para desarrollar una aplicación que permitirá solicitar viajes desde dispositivos móviles. Además, sancionó una herramienta digital para promover el consumo en comercios locales y amplió por unanimidad el Presupuesto Municipal 2026 para afrontar el aumento de los gastos salariales.

Nuevas tarifas de taxis en General Pico

El nuevo cuadro tarifario fue aprobado por mayoría, con los votos del Frente Justicialista Pampeano y la Unión Cívica Radical. Juntos por el Cambio votó en contra. La bajada de bandera será de 2.562,54 pesos; la ficha diurna costará 196,41 pesos cada 90 metros y la nocturna, 206,95 pesos por la misma distancia. El minuto de espera tendrá un valor de 394,23 pesos, equivalente a dos unidades de ficha. Los importes regirán una vez promulgada la ordenanza.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Arias, explicó que su bancada rechazó los valores porque, a su entender, superan los costos calculados para la actividad. Señaló que la fórmula polinómica utilizada como referencia daba una ficha cercana a los 180 pesos, aunque finalmente se acordó fijarla en poco más de 196 pesos. También cuestionó algunos componentes de ese cálculo por considerarlos sobrevaluados.

Arias advirtió sobre el efecto de los aumentos en los usuarios y afirmó que General Pico tiene una de las tarifas más altas del país. “Tenemos que legislar no solamente para que ese servicio de taxi sea razonable para las personas que lo brindan, sino para que los vecinos puedan tomarse un vehículo”, expresó.

Una aplicación municipal para pedir taxis

El cuerpo aprobó por mayoría un convenio entre la Municipalidad y la empresa Alltrak S.A. para desarrollar una plataforma digital vinculada al servicio de taxis. La aplicación permitirá pedir un vehículo desde el celular, consultar la identificación del automóvil y del conductor, seguir información del recorrido y acceder a opciones de valoración, reclamos y asistencia.

La iniciativa prevé que la plataforma funcione con control municipal y como alternativa tecnológica, sin reemplazar el sistema tradicional de prestación del servicio. Los bloques de Juntos por el Cambio y la UCR rechazaron el proyecto, principalmente por el costo previsto de 85 millones de pesos. Desde el oficialismo indicaron que el pago se realizará en varias cuotas a una empresa local y que los taxistas también deberán aportar para sostener el servicio.

Beneficios para comercios y ampliación del presupuesto

Por unanimidad, también se aprobó el contrato para implementar y administrar una aplicación de marca blanca del Programa de Beneficios General Pico. La plataforma conectará a los comercios adheridos con los consumidores mediante promociones e incentivos para las compras en establecimientos de la ciudad.

En la misma sesión, el Concejo avaló por unanimidad una ampliación del Presupuesto Municipal 2026 para cubrir el desfasaje generado por el incremento de los gastos salariales. Arias anticipó el acompañamiento de Juntos por el Cambio y señaló que una parte importante de los mayores ingresos previstos proviene de la moratoria impositiva, a la que se sumaron alrededor de 4.000 contribuyentes, y de los recursos de coparticipación.

El concejal aclaró que el respaldo a la ampliación presupuestaria no supone avalar una eventual expansión de la planta permanente municipal. “Estamos de acuerdo que esto se defina para compensar ese desfasaje inflacionario, pero no para aumentar la planta permanente”, sostuvo. Precisó que la advertencia no respondía a un planteo concreto del Municipio, sino a declaraciones recientes del ministro de Economía pampeano sobre el pase a planta de trabajadores contratados de la Provincia.

Otros proyectos aprobados y temas en comisión

Los concejales aprobaron por unanimidad un convenio de comodato entre la Municipalidad de General Pico y un particular para desarrollar la producción florícola. La propuesta apunta a impulsar la floricultura, promover la producción sustentable, fomentar el empleo genuino y generar beneficios para la comunidad.

Además, resolvieron extender hasta el 31 de diciembre el período de sesiones ordinarias, que debía finalizar el 30 de noviembre. La prórroga permitirá tratar el Presupuesto Municipal 2027, que todavía no fue presentado ante el Concejo.

Entre los expedientes que pasarán a comisiones internas, se analizará un proyecto de ordenanza para autorizar a Corpico, concesionaria de los servicios de saneamiento, a realizar una obra de alumbrado público en el tramo de la calle 111 comprendido entre las calles 20 y 22.