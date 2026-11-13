Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 7:09 p. m. · 2 min de lectura

La oficina dejará de funcionar el 30 de noviembre, en el marco de una reorganización nacional que contempla el cierre de 72 dependencias. En Realicó, productores y comerciantes advierten sobre posibles demoras y cuestionan el impacto en la actividad regional.

El Registro de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial y Créditos Prendarios de Realicó dejará de funcionar el 30 de noviembre, como parte de una reorganización nacional que prevé eliminar 72 oficinas registrales. La medida genera preocupación entre productores, comerciantes y vecinos del norte pampeano.

El cierre está contemplado en la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación. La fecha fue comunicada telefónicamente a la responsable de la oficina, Gladys Noemí Bertone de Cabral, aunque la disposición nacional establecía inicialmente un plazo de 60 días hábiles para concretar el proceso.

Los trámites pasarán a otra dependencia

Las funciones del registro serán trasladadas al Registro del Automotor y de Motovehículos de Realicó, a cargo de la escribana Graciela Castelanelli. La dependencia deberá incorporar nuevas tareas y atender un mayor volumen de trámites.

El cambio genera dudas sobre la capacidad de atención y la posibilidad de demoras o dificultades administrativas. La preocupación alcanza a productores agropecuarios, empresas, concesionarias y particulares que realizan gestiones vinculadas con maquinaria agrícola, vial e industrial.

Cuestionamientos al argumento del ahorro

Entre los puntos objetados está el argumento de reducir gastos y achicar estructuras administrativas. Según el material presentado, los responsables de estos registros no cobran salarios del Estado nacional, provincial ni municipal, y afrontan los gastos de funcionamiento, infraestructura, mantenimiento y personal.

Sus ingresos provienen de un porcentaje de los trámites realizados. Por ese motivo, quienes cuestionan la decisión plantean dudas sobre el ahorro efectivo que implicaría eliminar una oficina que no requiere el sostenimiento directo de una estructura salarial o edilicia estatal.

Rechazo en el Concejo Deliberante

El bloque del Frente Justicialista Pampeano presentó en el Concejo Deliberante de Realicó un proyecto de resolución para expresar su rechazo y preocupación. El concejal Julio Díaz fundamentó la iniciativa y destacó el papel de la localidad como centro agropecuario, comercial y productivo del norte provincial.

Desde el bloque advirtieron que eliminar servicios administrativos en localidades del interior puede profundizar las desigualdades territoriales y dificultar trámites relacionados con actividades económicas. También señalaron que la modernización y digitalización de los organismos públicos no debería implicar una pérdida de servicios ni mayores obstáculos para los habitantes.

El proyecto solicita que diputados y senadores nacionales por La Pampa intervengan ante el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia para gestionar una revisión de la medida.

El cierre y la trayectoria de la responsable

La medida también marca el final de la trayectoria de Gladys Noemí Bertone de Cabral al frente de la dependencia. Su vínculo con el registro comenzó en 1971, cuando ingresó como suplente, y en octubre de 1986 asumió interinamente la conducción de la oficina.

Para noviembre estaba previsto que recibiera un reconocimiento de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor por sus 40 años de trayectoria. El cierre vuelve a abrir el debate sobre la continuidad de los servicios administrativos en localidades del interior y las consecuencias de concentrar o digitalizar esas prestaciones.