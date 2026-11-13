Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La Cooperativa Popular de Electricidad informó que la tormenta dañó una red troncal de fibra óptica. También están interrumpidos los servicios de televisión en Santa Rosa y Toay.

La Cooperativa Popular de Electricidad informó que una severa tormenta provocó el corte de una red troncal de fibra óptica sobre la avenida Palacios, que conecta con uno de sus proveedores mayoristas de conectividad.

Por el daño, permanecen interrumpidos temporalmente los servicios de Internet y conectividad en Anguil, Catriló y Ataliva Roca. Además, se encuentra afectado el servicio de televisión en Santa Rosa y Toay.

Trabajan para reparar la fibra óptica

Los equipos técnicos de la Cooperativa están desplegados en el lugar desde que se produjo el corte y trabajan de manera intensiva para reparar la fibra dañada y restablecer las prestaciones a la brevedad.