El sindicato lleva más de un año a la espera de una conexión de agua corriente para su complejo sobre la Ruta Provincial 34. Marcelo Rucci ofreció que la organización se haga cargo de los trabajos si el municipio indica dónde conectarse.

El Sindicato de Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa reclamó una definición al municipio de 25 de Mayo para llevar agua corriente al complejo que construye sobre la Ruta Provincial 34. Su secretario general, Marcelo Rucci, afirmó que esperan una solución desde hace más de un año y advirtió que la falta del servicio frena los trabajos y condiciona la futura habilitación de los consultorios.

Ante la demora, el dirigente ofreció que el gremio ejecute la obra necesaria, siempre que la comuna le indique el punto de conexión. El planteo se conoció luego de que la Municipalidad informara sobre una reunión entre la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la empresa contratista del sindicato para proyectar los trabajos de abastecimiento.

La falta de agua potable condiciona la obra petrolera

Rucci explicó que, para evitar la paralización de la construcción, recurrieron a una perforación. Sin embargo, el agua obtenida no tiene las condiciones requeridas para el funcionamiento del complejo ni para habilitar los consultorios.

"La calidad del agua solamente nos sirve para hacer el concreto, para ese tipo de cosas, pero no nos sirve como agua potable. Nosotros tenemos que tener sí o sí como exigencia agua corriente", señaló.

El secretario general recordó que el pedido de conexión está presentado desde hace más de un año y mencionó que un exsecretario municipal de Obras Públicas había confirmado que la obra estaba contemplada en el presupuesto. También cuestionó que el municipio reclamara celeridad para avanzar con la construcción mientras seguía sin resolverse el acceso a un servicio que consideró indispensable.

"Yo me acuerdo que había mucho apuro. En un momento una funcionaria salió a decir qué pasaba con la obra, que no avanzaba. Bueno, una de las cosas que pasan es que, si no tenés agua, es imposible seguir adelante con la obra", expresó.

El sindicato ofreció hacerse cargo de la conexión

Rucci contrastó la demora con las gestiones para conseguir electricidad y destacó la rapidez de la cooperativa que resolvió ese suministro. "Quiero destacar el trabajo y la rapidez y lo resolutiva que fue la cooperativa, porque rápidamente nosotros tenemos la energía, que era también muy importante. Hicimos las gestiones y en menos de 20 días ya estaba todo resuelto", manifestó. Dijo que esperan una respuesta similar del municipio por la importancia del emprendimiento para la localidad.

Consultado por las diferencias con representantes del Ejecutivo municipal, el dirigente evitó profundizar en el cruce personal y sostuvo que la prioridad es resolver la falta de agua. "Ayer escuchaba al secretario que decía que se habían enojado. No sé por qué se habían enojado. Uno tiene libre opinión y puede opinar bien o puede opinar mal. Nosotros acá no estamos opinando ni bien ni mal, estamos diciendo que nos falta el agua", indicó.

También cuestionó que, a su entender, el apuro expresado anteriormente por una funcionaria no se reflejara en una solución. "El apuro que tenía una funcionaria en su momento no se refleja en la resolución que tiene que haber rápidamente para que el agua llegue al lugar. Me parece que si fuera por enojo estamos poniendo primero los personalismos antes que la gente", afirmó.

Qué informó la Municipalidad de 25 de Mayo

En un comunicado, la comuna señaló que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se reunió con la empresa contratista del Sindicato de Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Según informó, en el encuentro se avanzó en la proyección de los trabajos que permitirán abastecer de agua potable al complejo gremial ubicado en la zona este de la Ruta Provincial 34.

"Durante el encuentro se avanzó en la proyección de los trabajos que, a futuro, permitirán abastecer de agua potable al emprendimiento que el gremio impulsa sobre la zona Este de la ruta N° 34", explicó la comuna.

La Municipalidad consideró que el paso es fundamental para dar continuidad a una iniciativa relevante para el desarrollo local y reafirmó su compromiso de acompañar a las instituciones que invierten en 25 de Mayo, garantizar servicios esenciales y trabajar de manera articulada. No obstante, el comunicado no especificó plazos para ejecutar las obras ni una fecha para concretar la conexión.

Un complejo con consultorios, farmacia y espacio comunitario

El emprendimiento contempla una cancha, consultorios, una farmacia, la sede sindical y un espacio de usos múltiples. También contará con una ambulancia de primer nivel destinada a tareas de evacuación. Rucci remarcó que los servicios estarán disponibles para toda la comunidad y no solo para los trabajadores petroleros.

"Esta es una obra que la va a disfrutar todo el pueblo de 25 de Mayo, no solamente los trabajadores petroleros. Los consultorios van a estar abiertos para todos", sostuvo.

El dirigente afirmó que el sindicato asumió un compromiso con la localidad y busca extender allí servicios que ya ofrece en otras zonas de Río Negro y Neuquén. Además, señaló que pidió a las empresas vinculadas con la obra contratar trabajadores locales y comprar materiales en 25 de Mayo.

"Exigí a las empresas que están ahí que no solamente los trabajadores sean de 25 de Mayo, sino que el compre también sea en 25 de Mayo. Cualquier material o lo que necesitemos, que lo compren en 25 de Mayo", explicó.

Rucci insistió en que resolver la conexión es clave para continuar con el proyecto y habilitar la atención médica. "Sin el agua potable nosotros no podríamos habilitar los consultorios", concluyó.