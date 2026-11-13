Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El nuevo espacio funciona en calle 9, entre 18 y Avenida, y reúne a nueve emprendimientos gastronómicos. Cuenta con mesas, baños públicos, juegos infantiles y conexiones propias de agua, electricidad y cloacas.

La Municipalidad de General Pico inauguró el nuevo Patio Gastronómico, ubicado en calle 9, entre 18 y Avenida. El predio permitirá el funcionamiento de nueve Unidades Gastronómicas Móviles (UGM) en un espacio organizado, con servicios e infraestructura para emprendedores y visitantes.

La propuesta apunta a ordenar la actividad, mejorar la prestación de los servicios y favorecer la convivencia en el espacio público. También busca ofrecer un ámbito de encuentro y recreación para vecinos, vecinas y quienes visiten la ciudad.

Un espacio organizado para nueve emprendimientos gastronómicos

La intendenta Fernanda Alonso encabezó el corte de cinta junto a representantes municipales, integrantes del Concejo Deliberante y propietarios de las UGM. Luego recorrió el lugar y visitó los emprendimientos instalados en el predio.

Durante el acto, Alonso explicó que la obra se realizó en un terreno de la Plaza de Leones, propiedad del Instituto de Seguridad Social, cedido mediante un comodato aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. La iniciativa también incluyó fondos municipales y una licitación que, según indicó, ganaron los emprendedores habilitados.

Fernanda Alonso destacó el ordenamiento de las UGM

La jefa comunal señaló que la actividad de los foodtrucks, ahora denominados Unidades Gastronómicas Móviles, creció luego de la pandemia y representa una alternativa laboral para muchas personas. “Por más que se cuestione, estamos dando respuesta a nueve emprendedores de General Pico, que van a poder sostenerse durante el tiempo de funcionamiento acordado en un lugar adaptado que cambia la fisonomía del sector”, afirmó.

Alonso sostuvo que el nuevo espacio busca acompañar una actividad económica que tiene demanda de la comunidad y, al mismo tiempo, devolver orden al sector. También destacó que el proyecto contempla medidas ambientales, como evitar el ruido de varios equipos electrógenos en funcionamiento y recuperar el aceite vegetal utilizado por los emprendimientos.

“Estar atento a lo que la sociedad necesita y plantea, de eso se trata esta obra”, expresó la intendenta. Además, agradeció al Concejo Deliberante por el tratamiento de la modificación de la ordenanza sobre foodtrucks y la reglamentación que permitió avanzar con la propuesta.

Qué servicios ofrece el Patio Gastronómico

El predio cuenta con un sendero adoquinado para ordenar los recorridos y facilitar la circulación, además de mesas para consumir al aire libre. También se construyeron baños públicos y un sector con juegos infantiles.

La obra incorporó luminarias y mobiliario urbano. Cada carro dispone de conexiones propias de cloacas, electricidad y agua potable, con medidores individuales para los servicios, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad y atención.

Al dirigirse a los emprendedores, Alonso les deseó que les vaya bien y que el lugar pueda ser disfrutado por familias, chicos y chicas. El espacio fue pensado para integrar la actividad gastronómica con propuestas recreativas y de encuentro para la comunidad.