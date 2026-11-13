El temporal dejó ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, árboles caídos y cortes de servicios. La Municipalidad desplegó 25 cuadrillas y pidió extremar precauciones ante una alerta naranja vigente.

El intendente Luciano di Nápoli encabezó el monitoreo y recorrió los sectores más afectados de Santa Rosa tras el temporal de lluvia, granizo y viento registrado durante las primeras horas de este viernes 13 de noviembre. La Municipalidad desplegó 25 cuadrillas para despejar calles y asistir a los vecinos.

Según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta alcanzó su mayor intensidad a las 06:37, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. Hasta las 09:00 se habían acumulado 18,6 milímetros de lluvia. Hubo caída de árboles, ramas y tendido eléctrico, anegamientos temporarios y daños estructurales, principalmente en las zonas sur y norte.

Operativo municipal en los barrios afectados por el temporal

De las cuadrillas abocadas a la emergencia en la vía pública, 12 trabajan en la recolección y el trozado de ramas. El Ejército Argentino colabora con dos camiones volcadores y tres motosierras.

Las tareas prioritarias se concentran en los barrios Plan 5.000, Colonia Escalante, Villa Santillán, Zona Norte, Matadero y Villa Hilda. El cronograma prevé avanzar luego hacia Congreso y Bella Vista. El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana se ocupa del retiro de árboles y la limpieza de desagües pluviales, mientras que la Planta de Asfalto aporta maquinaria pesada y todo el personal de la Dirección de Tránsito participa del operativo.

La comuna informó que no hubo pedidos de evacuación. Equipos de Desarrollo Social y Gestión Social acompañan a familias damnificadas en Plan 3.000 y Zona Norte, donde el viento provocó la voladura de dos techos.

Cortes de luz y afectaciones en los servicios de Santa Rosa

La salida de servicio de distintas líneas de energía llevó a la Cooperativa Popular de Electricidad a desplegar cuadrillas para normalizar el suministro en Villa Tomás Masón Norte, Villa Alonso Centro, Villa Santillán, Villa Navarro Sarmiento, Villa Amalia, Matadero, Butaló II y III, Vial 21, Barrio Jardín, Villa Martita, Fonavi 41 Los Caldenes, Villa Hilda, el sector norte de Las Artes y las zonas rurales de Barrancas Coloradas, Colonia Lagos, Winifreda y la Ruta 5 hasta el frigorífico Carnes Pampeanas. También se registraron cortes de fibra óptica en el este y el sur de la ciudad, Villa Martita y el Parque Industrial.

En el sistema hídrico, los cuencos pluviales mantienen niveles bajos, pero los cortes de electricidad afectaron el bombeo y los Centros de Abastecimiento Norte y Sur. Para sostener el suministro se habilitó un bypass y se pidió a la población hacer un uso racional del agua potable ante posibles bajas de presión.

Tránsito y alerta naranja por tormentas

Hay cortes momentáneos de calles mientras avanzan las tareas de despeje. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por Villa Germinal, Villa Martita y Villa Santillán. Por falta de energía, permanecen apagados los semáforos de Circunvalación y Telén, Circunvalación y México, y avenida Illia frente a la Escuela 143. Operarios trabajan para restablecer el de Circunvalación e Illia, mientras que los semáforos de Spinetto y Libertad funcionan con normalidad.

Ante la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde, las autoridades pidieron evitar salidas innecesarias, circular con precaución y no tocar ni intentar retirar cables o ramas en contacto con el tendido eléctrico.

Para informar emergencias, la línea municipal 147 funciona las 24 horas. También están disponibles los teléfonos 2954 26-9639 y 2954 85-1434.