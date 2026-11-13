Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

La Cooperativa Popular de Electricidad informó que amplias zonas de la ciudad y sectores rurales están sin suministro. El horario de reposición todavía está en evaluación.

Una amplia zona de Santa Rosa permanece sin energía eléctrica, informó la Cooperativa Popular de Electricidad. Por el momento, no hay precisiones sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Barrios y zonas de Santa Rosa afectados por el corte de luz

Entre los sectores sin suministro figuran Villa Alonso Centro, Villa Navarro Sarmiento, Villa Amalia, Butaló II y III, Vial Veintiuno, Barrio Jardín, Villa Martita y Villa Hilda. También están afectados el barrio De las Artes, la zona norte de Las Artes y el sector suroeste de la ciudad.

El corte alcanza además a la zona rural de Barrancas Coloradas, Colonia Lagos y Winifreda; la Ruta 5 hasta el club Mac Allister; y los sectores del Pozo Club Vialidad y el frigorífico.

La Cooperativa evalúa el horario de reposición

La entidad comunicó que todavía no puede confirmar cuándo volverá la electricidad. «El horario de reposición está en evaluación», afirmaron desde la CPE.

La situación continúa en desarrollo.