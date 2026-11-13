Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El juez de Paz y dirigente peronista se reunió con vecinos del sector del Plan 3000, en Santa Rosa. Plantearon problemas con las calles, la recolección de residuos, el riego y el abastecimiento de agua.

El juez de Paz y dirigente peronista Rubén Funes se reunió con vecinos y vecinas del barrio Matadero, en el sector del Plan 3000 de Santa Rosa, donde escuchó reclamos por el estado de las calles y la prestación de servicios municipales. Durante el encuentro, cuestionó las prioridades del municipio y advirtió que en algunos barrios la cobertura de asfalto no llega al 25 por ciento.

"El municipio debe replantear sus prioridades de manera urgente; la conectividad y la transitabilidad de los vecinos de los barrios más poblados de la ciudad no pueden seguir esperando", sostuvo Funes.

Reclaman asfalto para mejorar el acceso al barrio Matadero

Uno de los principales pedidos fue pavimentar la calle principal del sector, para garantizar una entrada y una salida seguras durante los días de lluvia. En ese marco, Funes señaló que "en Santa Rosa, la mitad de las calles siguen siendo de tierra, y existen barrios donde el asfalto no alcanza ni al 25%".

Los vecinos también plantearon dificultades con la frecuencia de la recolección de residuos, la interrupción del servicio de riego de calles y los problemas de abastecimiento de agua potable cuando se producen roturas en el acueducto.

El barrio pidió reabrir la comisión vecinal

Otro de los temas abordados fue la situación institucional del barrio. Los participantes plantearon la necesidad de reabrir el salón de la comisión vecinal para recuperar un espacio de encuentro y participación comunitaria.

Funes consideró que el municipio debe impulsar políticas para acompañar y fortalecer a las comisiones vecinales, con herramientas y recursos que les permitan funcionar como canales de representación de las demandas barriales.

Proponen talleres y actividades para la comunidad

Durante la reunión también surgió la propuesta de elaborar una agenda socioeducativa y comunitaria, con talleres para adultos y actividades deportivas, recreativas y de contención destinadas a niños, niñas y adolescentes.

"El fortalecimiento de los barrios empieza escuchando a sus vecinos y dándole a las comisiones vecinales las herramientas y los recursos necesarios para gestionar y transformar su realidad", expresó Funes al cierre del encuentro.

La reunión forma parte de una serie de recorridas territoriales que el dirigente realiza en distintos barrios de Santa Rosa.