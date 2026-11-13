Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El bloque del Frejupa eliminó del Presupuesto 2027 el artículo que equiparaba los salarios de las autoridades del Tribunal de Cuentas con los de los ministros. La propuesta había generado críticas de Comunidad Organizada y de Juan Carlos Tierno, en medio de las negociaciones para conformar un frente opositor.

El bloque del Frejupa resolvió retirar del proyecto de Presupuesto 2027 de La Pampa el artículo que equiparaba las remuneraciones de la presidenta y los vocales del Tribunal de Cuentas con las de los ministros del Poder Ejecutivo. La decisión dejó sin efecto una iniciativa impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto que había abierto una controversia política.

El diputado Hernán Pérez Araujo comunicó este jueves que el oficialismo emitiría un despacho de mayoría sin el artículo 22. La modificación había sido cuestionada por Comunidad Organizada y, en particular, por el exintendente Juan Carlos Tierno.

Las críticas al aumento para el Tribunal de Cuentas

La discusión se había iniciado durante la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La diputada Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, le pidió precisiones sobre el alcance de la medida y cuestionó que se incorporara una mejora salarial en un contexto de ajuste y restricciones económicas.

"¿Cómo se compatibilizan el ajuste, las restricciones, con este beneficio a determinadas personas? Esto es un acuerdo político, un principio de equidad. ¿Cuál sería el sentido?", planteó la legisladora.

Bisterfeld respondió que se trataba de "una decisión política". Desde el Gobierno habían explicado que el objetivo de la iniciativa era jerarquizar la función del organismo de control.

El planteo de Tierno y la disputa opositora

La controversia también tuvo repercusiones fuera de la Legislatura. Tierno cuestionó la propuesta en sus redes sociales y puso en duda el vínculo entre el Gobierno provincial y la titular del Tribunal de Cuentas, María Alejandra "Marita" Mac Allister, dirigente del PRO.

"¿Esto qué significa?", preguntó el exintendente al referirse al papel de control del organismo sobre la administración provincial. También objetó que la mejora salarial pudiera traducirse en un beneficio para la futura jubilación de sus integrantes.

El episodio adquirió una dimensión política adicional porque Mac Allister es una de las referentes del PRO que participa de las conversaciones para conformar un frente opositor al peronismo y aparece como posible candidata a gobernadora para 2027.

Las diferencias entre Comunidad Organizada y el PRO

La eliminación del artículo 22 volvió a exponer las tensiones entre dos espacios que, al mismo tiempo, negocian una alianza opositora. Comunidad Organizada, conducida por Tierno, y el PRO participan de la mesa de conversaciones junto con radicales, libertarios, desarrollistas y representantes del Mofepa.

El exintendente ya había marcado distancia de posibles aliados. Días atrás cuestionó públicamente al diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier, por el proceso de definición de candidaturas, y reclamó que las decisiones se tomen en la provincia y no en Buenos Aires.

Con el PRO, Tierno también mantiene diferencias por la representación de su espacio en Pampetrol. El dirigente cuestiona que el macrismo les haya quitado el lugar de síndico.