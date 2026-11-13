Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El vocero de La Libertad Avanza destacó que la inflación núcleo fue del 1,5% y atribuyó parte del aumento mensual a verduras, electricidad y gas. La inflación general subió por segundo mes consecutivo.

El vocero de La Libertad Avanza, Adrián Ravier, defendió el rumbo económico del Gobierno luego de que el Indec informara que la inflación de octubre fue del 2,2%. El economista sostuvo que la desaceleración continúa y resaltó que la inflación núcleo se ubicó en el 1,5%.

A través de sus redes sociales, Ravier analizó la composición del índice y señaló que los precios estacionales tuvieron un peso importante en el resultado del mes. Según detalló, de los 2,18 puntos registrados, las verduras aportaron 0,35 puntos.

Verduras, electricidad y gas explicaron parte del IPC de octubre

El funcionario indicó que la electricidad y el gas sumaron otros 0,33 puntos. En esos rubros incidieron los cambios en las bonificaciones del Régimen de Zona Fría, cuyo impacto se concentró en algunas regiones del país.

De acuerdo con su análisis, las verduras, la electricidad y el gas explicaron casi un tercio de la inflación mensual. Sin embargo, consideró que el dato más relevante fue la evolución de la inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados.

Ravier destacó la inflación núcleo del 1,5%

La inflación núcleo se ubicó en el 1,5%, igualó el registro de julio de 2025 y quedó entre los valores más bajos de la serie del Indec. Ravier vinculó ese resultado con la continuidad del proceso de desinflación.

"La baja de la inflación núcleo al 1,5% muestra que el proceso de desinflación sigue avanzando".

La defensa del funcionario se conoció luego de que la inflación general se acelerara por segundo mes consecutivo: pasó del 1,7% en agosto al 1,9% en septiembre y al 2,2% en octubre. Sus declaraciones respaldaron la política económica del presidente Javier Milei.