El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona norte de la ciudad, luego de que los jóvenes escucharan ruidos en el patio. El hombre, de 51 años, fue hospitalizado y luego quedó a disposición de la Justicia.

Una noche de videojuegos terminó con una persecución por techos y patios en la zona norte de Santa Rosa. Un hombre de 51 años resultó herido luego de que dos adolescentes lo sorprendieran cuando intentaba ingresar a un galpón en construcción y le arrojaran piedras mientras escapaba.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.50 de la madrugada del viernes. Un llamado al Cecom alertó sobre un hombre con una herida en el cuello, primero en la zona de la calle Stieben hacia Asunción del Paraguay y, minutos después, en la esquina de Stieben y Piedras.

La persecución por los techos en la zona norte de Santa Rosa

Durante un patrullaje por el sector, efectivos de la Seccional Segunda interceptaron a dos adolescentes de 16 y 17 años que corrían por la calle con un fragmento de caño. Los jóvenes contaron que estaban jugando a los videojuegos en una vivienda cuando escucharon ruidos en el patio.

Al salir, encontraron a un desconocido que, según relataron, intentaba entrar a un galpón en construcción. El hombre trepó al techo y escapó saltando por tapiales y patios linderos. Los adolescentes lo persiguieron y le arrojaron varias piedras, que lo alcanzaron en el cuerpo.

El hombre fue trasladado al Hospital René Favaloro

La fuga terminó en una casa ubicada en Piedras y Stieben. Un vecino de 26 años explicó a la Policía que escuchó ruidos en el patio y que, al abrir la puerta, el sospechoso ingresó con el rostro y la cabeza ensangrentados para pedir ayuda. Luego tomó una manta y se encerró en una habitación hasta la llegada de los efectivos.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas, a cargo del doctor Brichi, trasladó al herido al Hospital René Favaloro. Allí le realizaron una tomografía, que descartó lesiones internas, y le suturaron el cuero cabelludo. Tras recibir el alta clínica, quedó alojado en una celda a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La intervención policial y judicial

En el lugar, la Policía secuestró el fragmento de caño y tomó declaración a vecinos, quienes confirmaron que no sufrieron robos ni daños en sus propiedades. Además, dio intervención a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia por la participación de los dos adolescentes.