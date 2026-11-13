Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El museo celebró su aniversario durante los festejos por los 121 años de General Pico. En la jornada también se entregaron los premios del segundo Concurso Pieza de Autor y Autora Pampeana.

En el marco del 121 aniversario de General Pico, la Municipalidad realizó una jornada especial en el Museo Regional Maracó, que celebró 59 años de historia y difusión del patrimonio cultural. El encuentro fue encabezado por la intendenta Fernanda Alonso e incluyó la entrega de premios del segundo Concurso Pieza de Autor y Autora Pampeana.

Museo Regional Maracó y el patrimonio de General Pico

Fundado en 1967, el museo comenzó su recorrido con apenas 138 piezas. En la actualidad, resguarda una de las colecciones históricas más importantes de La Pampa, con objetos vinculados a la fundación de la ciudad, la llegada del ferrocarril, la vida municipal y sus primeras instituciones.

Mediante visitas guiadas y exposiciones permanentes y temporarias, la institución fortalece su papel como espacio de memoria e identidad piquense. También promueve la conservación y la valoración de los bienes patrimoniales.

Premios del Concurso Pieza de Autor y Autora Pampeana

La segunda edición del certamen convocó a artesanas y artesanos pampeanos a presentar sus producciones en distintos rubros y temáticas, con el objetivo de difundir y poner en valor su trabajo. El jurado estuvo integrado por Yanina Cavanis, Laura García y Fabio Llanos.

El primer premio fue para Sebastián Del Conte, en el rubro joyería, mientras que Mariela Maisterrena obtuvo el segundo reconocimiento por su trabajo en cerámica. Además, recibieron menciones especiales Andrea Fabozzi, en cerámica; Natalia Bergues, en metal; y Susana Villegas, en joyería.

Políticas culturales y participación artística

La subdirectora de Cultura, Andrea Elizondo, destacó la importancia de impulsar propuestas inclusivas para el sector artístico local. Señaló la necesidad de «impulsar políticas culturales que contemplen a todos los sectores y permitan visibilizar el trabajo de quienes integran la comunidad artística local».

«Quiero agradecer a la intendenta y a las y los funcionarios por hacer posible esta propuesta que nos incluye a todos y todas, en las distintas áreas que conforman esta familia tan grande que es la cultura», expresó Elizondo.

La funcionaria también anticipó que las iniciativas tendrán continuidad: «Este es el segundo salón y viene un concurso más. Cada vez que vengan al museo van a poder apreciar tanto estas piezas como las que fueron elegidas el año anterior. Eso se va a ir acumulando en un patrimonio municipal, donde todos los artesanos y artesanas piquenses y de la provincia van a tener su representación y su lugar aquí».