Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El Concejo Deliberante analiza un proyecto para señalizar sitios de la ciudad donde se hallaron restos paleontológicos. El Museo Provincial de Historia Natural participó del encuentro y ofreció aportar su conocimiento.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa avanzó en el tratamiento de un proyecto de ordenanza para crear un circuito paleontológico urbano, destinado a reconocer y poner en valor el patrimonio de la capital pampeana. Representantes del Museo Provincial de Historia Natural (MPHN) participaron de una reunión convocada para analizar la iniciativa.

Del encuentro formaron parte Daniel Pincen, director del museo, y Lucas Cheme Arriaga, paleontólogo de la institución. Ambos fueron invitados por María Fernanda Oddi, presidenta de la Comisión Administrativa y Reglamentaria del Concejo Deliberante, en representación del bloque Frente Justicialista Pampeano.

El proyecto propone señalizar sitios paleontológicos de Santa Rosa

La propuesta fue presentada por la concejala Jésica Lorena Guaiquián y el concejal Mariano Alfageme. Plantea instalar señalética e información en distintos puntos de la ciudad donde se encontraron restos paleontológicos que luego fueron recolectados y estudiados.

El circuito busca contribuir a la valoración, el rescate, la conservación y la difusión de la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de La Pampa. También apunta a sumar atractivos turísticos y culturales y acercar a la comunidad la historia natural de la ciudad y el conocimiento científico generado a partir de los hallazgos en el territorio.

El Museo Provincial de Historia Natural ofreció su colaboración

El MPHN manifestó su disposición a participar en espacios de intercambio y aportar conocimientos específicos para el análisis de iniciativas de este tipo. La institución reafirmó su compromiso con la protección, investigación, conservación y divulgación del patrimonio paleontológico pampeano.

Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad para fortalecer el reconocimiento de la riqueza natural e histórica de la provincia.