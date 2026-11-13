Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Casi 50 estudiantes de Comunicación Social realizaron una publicación con testimonios de víctimas de la última dictadura. La presentación será el 18 de noviembre, a las 14, en el Centro Cultural Medasur de Santa Rosa.

Estudiantes de primer año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) presentarán el próximo 18 de noviembre la revista 50Marzos, una publicación que reúne testimonios de víctimas de la última dictadura cívico-militar.

La actividad se realizará a las 14 en el auditorio del Centro Cultural Medasur, ubicado en avenida Belgrano Sur 180, en Santa Rosa. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y se enmarca en las actividades por los 50 años del golpe de Estado de 1976.

Testimonios de la última dictadura en la revista 50Marzos

La revista es resultado del trabajo de casi 50 estudiantes y fue impulsada desde las cátedras Taller de Producción Gráfica I y II de la carrera de Comunicación Social. La publicación fue impresa por la Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa (EdUNLPam).

Sus páginas reúnen relatos de personas que atravesaron la última dictadura, tanto en La Pampa como en otras provincias del país. El proyecto busca recuperar experiencias personales, visibilizar las voces de las víctimas y aportar a la construcción de la memoria colectiva.

Presentación en el Medasur con autoridades y artistas locales

La jornada contará con autoridades provinciales y universitarias, representantes de la Secretaría de Cultura y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa, autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas, docentes de Comunicación Social y responsables de las cátedras que llevaron adelante la iniciativa.

El encuentro tendrá además un cierre artístico con la participación de artistas locales. Con 50Marzos, los estudiantes proponen un espacio de intercambio entre la universidad y la comunidad, en el que la producción periodística y la recuperación de testimonios contribuyen a mantener viva la memoria.