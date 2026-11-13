Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La iniciativa propone articular programas provinciales y ofrecer formación laboral a estudiantes de los últimos años del secundario. Fue presentada ante equipos técnicos de distintas provincias y de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI.

Representantes de los ministerios de la Producción y de Educación de La Pampa presentaron ante equipos técnicos de otras provincias y de la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) el proyecto Trayecto pampeano de educación para el trabajo.

La exposición cerró la Diplomatura en Educación para el Trabajo, una capacitación de siete meses con cursado virtual y presencial. El programa buscó brindar herramientas a funcionarios y equipos técnicos para diseñar políticas públicas acordes con las realidades productivas de cada provincia.

Una propuesta para articular educación secundaria y empleo

El proyecto fue elaborado por Alejandra Galán, directora de Microemprendimientos y MicroPyMEs del Ministerio de la Producción, y Juan José Cardosi, integrante de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación. Ambos obtuvieron su certificación luego de defender la iniciativa como trabajo final.

La propuesta busca unificar y dar continuidad a los programas que impulsan los ministerios de la Producción y de Educación junto con la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo. Plantea un recorrido formativo dirigido a estudiantes de los dos últimos años del secundario, con énfasis en el desarrollo de habilidades para el empleo y el emprendedorismo.

Formación y certificación para estudiantes pampeanos

El trayecto también propone acreditar los saberes adquiridos mediante una certificación provincial y mejorar las condiciones para que los jóvenes accedan al trabajo o continúen sus estudios después de egresar.

El diseño parte de las experiencias y capacidades institucionales que ya existen en la provincia. Además, analiza alternativas para fortalecer la articulación entre las áreas involucradas, teniendo en cuenta las particularidades del territorio y las oportunidades de la matriz productiva pampeana.

En La Pampa ya venimos desarrollando distintas iniciativas para acercar a los jóvenes al emprendedorismo y al entramado productivo. El desafío que nos planteamos fue cómo articular esas experiencias, darles continuidad y construir recorridos que acompañen a los estudiantes en la construcción de su futuro.

Galán destacó también el valor de intercambiar enfoques de gestión con otras jurisdicciones para repensar el vínculo entre la escuela y las oportunidades concretas que ofrece la matriz productiva de La Pampa.