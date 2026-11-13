Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:10 a. m. · 6 min de lectura

Un padre de Santa Rosa denuncia que lleva un mes sin poder ver a su hijo de 11 años y cuestiona la respuesta de los organismos de protección. El caso vuelve a plantear interrogantes sobre las intervenciones y el acompañamiento a las familias.

“Solo quiero ver a mi hijo”: el desesperado reclamo de un padre que también pone bajo la lupa a Niñez y Adolescencia en La Pampa

Un hombre de Santa Rosa denuncia que lleva aproximadamente un mes sin poder mantener contacto con su hijo de 11 años. Asegura que existen situaciones que podrían poner en riesgo al menor y cuestiona las respuestas de los organismos encargados de proteger sus derechos. El caso vuelve a abrir interrogantes sobre los tiempos de intervención, el acompañamiento a las familias y el funcionamiento de las instituciones.

Una preocupante situación familiar salió a la luz en Santa Rosa, donde un padre identificado como César hizo público su reclamo para poder reencontrarse con su hijo de 11 años, quien actualmente reside con su madre.

El hombre asegura que durante seis años estuvo a cargo del cuidado del niño y que, durante ese período, la madre no habría cumplido regularmente con sus obligaciones alimentarias ni participado de distintas actividades escolares y encuentros solicitados por profesionales.

Según relató, hace algunos meses su hijo manifestó el deseo de vivir con su mamá, una decisión que decidió respetar. Sin embargo, sostiene que posteriormente comenzaron a producirse situaciones que despertaron su preocupación por la seguridad y el bienestar del menor.

Denuncias de violencia y situaciones de riesgo

Entre los episodios denunciados, César señaló que la actual pareja de la madre, quien según su testimonio habría recuperado recientemente la libertad después de permanecer detenido, estuvo involucrada en diferentes hechos conflictivos.

Uno de ellos estaría relacionado con una bicicleta perteneciente al niño, que presuntamente habría sido utilizada por esta persona para cometer un robo, de acuerdo con la información que el padre asegura haber recibido en una dependencia policial.

También denunció un violento episodio ocurrido el pasado 4 de octubre, cuando se presentó en el domicilio materno para buscar a su hijo.

Según su relato, la pareja de la mujer atacó su automóvil con un palo, golpeando una ventanilla cercana al lugar donde se encontraba sentado el menor, además del parabrisas y otras partes del vehículo.

El hombre aseguró que se retiró inmediatamente del lugar y solicitó intervención policial.

Un mes sin poder ver a su hijo

A partir de aquel episodio, César sostiene que comenzaron las dificultades para mantener contacto con el niño.

Denunció que su expareja condicionaría los encuentros a la entrega de dinero y que también existirían obstáculos para comunicarse telefónicamente con su hijo.

Ante esta situación, presentó una denuncia por impedimento de contacto en la Unidad Funcional de Género.

Si bien aseguró que después de una notificación pudo reencontrarse brevemente con el menor, manifestó que posteriormente volvieron a impedirle las visitas.

Su reclamo es concreto: quiere recuperar el vínculo con su hijo y tener la tranquilidad de que se encuentra en un ambiente seguro.

Niñez y Adolescencia, frente a nuevos cuestionamientos

El caso también abre un debate sobre el funcionamiento de los organismos encargados de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en La Pampa.

Cuando una familia llega al punto de hacer pública su situación para solicitar una intervención, surge una pregunta inevitable: ¿están funcionando los mecanismos de acompañamiento y respuesta que deberían evitar que estos conflictos se profundicen?

No se trata de desconocer la complejidad de cada caso ni de responsabilizar anticipadamente a los profesionales que intervienen. Sin embargo, las denuncias de demoras, falta de comunicación o respuestas consideradas insuficientes merecen ser escuchadas, analizadas y, cuando corresponda, esclarecidas por las autoridades.

La protección de la infancia no debería depender de que una familia recurra a los medios de comunicación para conseguir atención.

Los organismos competentes deben garantizar intervenciones oportunas, seguimiento y respuestas claras, siempre respetando la confidencialidad y el interés superior del niño.

¿Intervención administrativa o respuestas concretas?

El reclamo de este padre invita a reflexionar sobre una cuestión que merece especial atención en La Pampa: la necesidad de que las intervenciones de Niñez y Adolescencia no se limiten únicamente a actuaciones administrativas, sino que se traduzcan en respuestas oportunas, seguimiento y acompañamiento efectivo.

Porque una cosa es que un organismo tome conocimiento de una denuncia y otra muy distinta es que las personas involucradas encuentren respuestas y sientan que están siendo escuchadas, acompañadas y protegidas.

Cuando un padre denuncia situaciones que considera riesgosas para su hijo y asegura no encontrar soluciones, corresponde preguntarse qué mecanismos existen para evaluar esas advertencias, cuánto tiempo demandan las intervenciones y de qué manera se garantiza que el niño sea escuchado y protegido.

En situaciones donde se denuncian posibles hechos de violencia, los tiempos de respuesta adquieren una importancia fundamental.

No se trata de poner en duda automáticamente el trabajo de los profesionales ni de desconocer que existen situaciones familiares sumamente complejas. Se trata de reclamar transparencia institucional, dentro de los límites de confidencialidad que exige la protección de los menores, y respuestas que permitan fortalecer la confianza de las familias.

Porque la verdadera eficacia de un organismo de protección no debería medirse solamente por la cantidad de expedientes que tramita, sino también por su capacidad de actuar a tiempo y garantizar los derechos de los niños.

El padre cuestiona la intervención de Niñez

César también expresó su malestar por la respuesta que asegura haber recibido de la Dirección de Niñez de Santa Rosa.

Según su versión, desde el organismo le informaron que habían entrevistado al menor, quien habría manifestado que no deseaba mantener contacto con él.

El padre cuestionó esa explicación y sostuvo que pocos días antes su hijo le había expresado el deseo de compartir un fin de semana juntos.

Ante esta situación, considera necesario profundizar las intervenciones para determinar si el niño se encuentra en un ambiente seguro y garantizar que pueda expresar libremente su voluntad.

Hasta el momento, la información difundida recoge principalmente el testimonio del padre. No se conoce públicamente una respuesta de la madre ni una explicación oficial detallada de los organismos intervinientes.

Por tratarse de un menor de edad, cualquier información institucional deberá respetar su derecho a la intimidad y la confidencialidad de las actuaciones.

Los derechos de los niños deben estar por encima de cualquier conflicto

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática sensible: las disputas familiares en las que niños y adolescentes quedan involucrados en conflictos entre adultos.

Más allá de las diferencias entre los progenitores, resulta fundamental que las instituciones competentes evalúen las denuncias, escuchen al menor y determinen las medidas necesarias para garantizar su bienestar.

También es importante que las familias conozcan cuáles son los canales de intervención, qué respuestas pueden esperar y cómo se realiza el seguimiento de situaciones que requieren especial atención.

Detrás de cada expediente, cada denuncia y cada conflicto familiar hay niños que necesitan protección, contención y adultos capaces de encontrar soluciones.

Mientras tanto, César continúa reclamando la posibilidad de reencontrarse con su hijo.

Su historia deja una reflexión que trasciende este caso particular y alcanza al funcionamiento de los organismos públicos encargados de proteger a la infancia.

¿Es necesario que una familia llegue a los medios de comunicación para que su reclamo sea escuchado, o existen mecanismos institucionales capaces de ofrecer respuestas antes de llegar a ese extremo?

Porque cuando están en juego los derechos de un niño, la prioridad debe ser siempre su protección, su bienestar y una intervención responsable y oportuna de las instituciones.