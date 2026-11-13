La Municipalidad de General Pico decidió reprogramar el Festival Pico Cumple, previsto para el 15 de noviembre, ante la posibilidad de tormentas aisladas y precipitaciones. La nueva fecha todavía no fue definida.
La medida se tomó siguiendo las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia y en el marco del Protocolo de Actuación ante Tormentas e Inundaciones, establecido por la Ordenanza 865/24.
Por qué se postergó el Festival Pico Cumple
El informe del COEGP advirtió sobre la posibilidad de lluvias y tormentas, y recomendó suspender el evento hasta que se normalicen las condiciones meteorológicas.
Según informó el municipio, la reprogramación busca garantizar la seguridad de quienes participarían de la celebración y preservar los equipos técnicos previstos para el desarrollo de las actividades.
La nueva fecha dependerá del predio y los artistas
La realización del festival quedará sujeta a las condiciones del predio y a la disponibilidad de los artistas. La Municipalidad comunicará oportunamente a la comunidad el día y el horario de las propuestas previstas.