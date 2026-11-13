Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

La celebración prevista para el 15 de noviembre fue postergada por las condiciones meteorológicas previstas. La Municipalidad anunciará la nueva fecha, que dependerá del estado del predio y de la disponibilidad de los artistas.

La Municipalidad de General Pico decidió reprogramar el Festival Pico Cumple, previsto para el 15 de noviembre, ante la posibilidad de tormentas aisladas y precipitaciones. La nueva fecha todavía no fue definida.

La medida se tomó siguiendo las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia y en el marco del Protocolo de Actuación ante Tormentas e Inundaciones, establecido por la Ordenanza 865/24.

Por qué se postergó el Festival Pico Cumple

El informe del COEGP advirtió sobre la posibilidad de lluvias y tormentas, y recomendó suspender el evento hasta que se normalicen las condiciones meteorológicas.

Según informó el municipio, la reprogramación busca garantizar la seguridad de quienes participarían de la celebración y preservar los equipos técnicos previstos para el desarrollo de las actividades.

La nueva fecha dependerá del predio y los artistas

La realización del festival quedará sujeta a las condiciones del predio y a la disponibilidad de los artistas. La Municipalidad comunicará oportunamente a la comunidad el día y el horario de las propuestas previstas.