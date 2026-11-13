Un expediente judicial expuso que el complejo deportivo habría extraído cinco veces más agua que el cupo autorizado entre 2016 y 2024. Recursos Hídricos reconoció demoras en los monitoreos y que no puede aplicar sanciones por sobreconsumo.

El conflicto por el uso de agua subterránea en el Complejo Deportivo Ricardo Forestier, en la periferia de Santa Rosa, volvió a poner bajo la lupa la protección del acuífero y el riesgo de salinización. La disputa judicial iniciada por Fernando Oppezzo expuso diferencias entre los límites de extracción fijados y los volúmenes registrados, además de falencias en los controles oficiales.

La causa comenzó en 2011, cuando vecinos lindantes presentaron una demanda por daño temido contra los responsables del predio. Denunciaron un uso intensivo de agua mediante unos 240 aspersores destinados al riego de cinco canchas de fútbol.

El consumo de agua en el predio Forestier

En mayo de 2013, la Justicia ordenó a la Secretaría de Recursos Hídricos y a la Administración Provincial del Agua tomar medidas urgentes, en un plazo de 30 días, para frenar o revertir la salinización del acuífero y establecer cupos de extracción. La respuesta estatal llegó tres años después: en 2016 se instalaron caudalímetros y se fijó un límite formal.

El permiso autorizaba extraer hasta 7.255 litros diarios en verano y 5.886 en invierno, un volumen cercano a los 2,4 millones de litros anuales. Sin embargo, las mediciones oficiales registraron que entre 2016 y 2024 se extrajeron 95.259,5 metros cúbicos, más de 95 millones de litros. El promedio anual, cercano a los 12 millones de litros, equivale a cinco veces el máximo autorizado.

Pese a que las inspecciones detectaron ese sobreconsumo, no se endurecieron los controles ni se clausuraron los pozos. En una respuesta enviada en octubre de 2026 a la jueza Adriana Pascual, Recursos Hídricos informó que la Resolución N.º 135/2025 otorgó un nuevo permiso, que elevó el cupo a 50.000 litros diarios. El volumen es casi siete veces mayor que el límite estival de 2016 y más de ocho veces el invernal. Según la información del expediente, no se hicieron públicos los criterios hidrogeológicos que justificaron el incremento.

Monitoreos trimestrales y controles demorados