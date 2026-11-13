Desde hace unos meses, el padre de un niño de 11 años vio modificada su relación ya que el niño, que vivió con él seis años, en la actualidad está con la madre y ésta no le permite verlo. Además, el papá manifestó su preocupación por que el niño anda a altas horas de la noche (de

Desde hace unos meses, el padre de un niño de 11 años vio modificada su relación ya que el niño, que vivió con él seis años, en la actualidad está con la madre y ésta no le permite verlo. Además, el papá manifestó su preocupación por que el niño anda a altas horas de la noche (de pesca en la laguna o en barrios aledaños con otros menores). En su reclamo, contó que la pareja de su ex recuperó su libertad hace poco y "salió a robar en la bici de mi nene".

Según pudo saber El Diario, durante los 6 años que el nene convivió con su padre, la madre no aportó la cuota alimentaria ni tampoco se presentó a las entrevistas que la psicóloga infantil solicitaba. "Cada vez que mi nene quería ir con la madre, yo no me oponía y la madre, cuando llegaba el día, le decía "no puedo hijo, o no tengo dinero", al tiempo que tampoco colaboraba con el colegio ni en el régimen comunicacional.

El padre contó también que hubo distintas denuncias cuando el niño esta con su madre ya que "veía cosas que le hacían mal, como relaciones sexuales delante suyo, ver a la pareja anterior alcoholizado y maltratos verbales", entre otras cosas, y denunció que "ningún funcionario actuó como corresponde".

Hace unos meses, el nene pidió vivir con la madre y el padre no se opuso, pero "al poco tiempo, hizo pareja con una persona que hacía muy poco tiempo había salido de prisión" y comenzaron a suceder varios hechos peligrosos.

"Por ejemplo, le robaron la bicicleta que yo le había comprado, tras ese hecho le volví a comprar otra y apenas habían pasado unas semanas, me llaman desde la Seccional Segunda porque tenían la bicicleta de mi hijo secuestrada y cuando me presento me informan que la pareja de la madre había salido a robar en la bici del nene", relató el papá del menor.

Además, el niño relató que encontró estupefacientes a la pareja de su mamá, pero el hecho más grave ocurrió el 4 de octubre. "Mi hijo estaba pasando el finde con la madre; lo pasé a buscar un domingo a la tarde-noche, paré en el domicilio y toqué una sola vez bocina. Subió el nene al auto y, cuando nos estábamos yendo, aparece la pareja de la madre, Eduardo C., y golpea con un palo la ventanilla donde estaba sentado el nene, el parabrisas, la puerta y el capó del vehículo", relató el padre.

"Me retiré enseguida del lugar y di aviso al 101. En ese momento, la madre sale con una piedra en la mano. Llegó el personal policial y le preguntó al menor: "¿Con quién te querés quedar? y él respondió: Con mi mamá porque mi papá piensa más en la plata que en mí. Algo que no es verdad por todo lo que vengo haciendo por él", agregó el progenitor del niño.

Las consecuencias del hecho fueron graves, según indicó el padre: "Desde ese entonces, la madre me impide el contacto por cualquier medio con mi hijo; ando por cualquier lado, solo, a cualquier hora y en un ambiente muy peligroso".

Intervención de Niñez

La queja del padre también apunta a la intervención de la Dirección de Niñez de Santa Rosa. "Desde Niñez me dijeron que citaron a la madre y al niño y él nos relató -previo aviso a la madre- que no quería tener ningún vínculo conmigo y desde esta área hasta que no pase algo grave no podemos intervenir", contó César, quien agregó que el niño pidió pasar un fin de semana con él, pero la madre lo llamó y le dijo: "si no me pasas algo de plata, el nene no va a ir con vos".

Además del dinero, otro pedido de madre es la Asignación Universal por Hijo (AUH) "un trámite que debe realizar ella y hasta el momento no ha hecho", aclaró el padre.

Otro hecho que incluyó a la pareja de la madre del nene está vinculado al uso de un celular: "al nene se le habría roto el celular que yo le regalé y dio dos versiones distintas, tanto a Niñez como a mí. Le pidió la madre si no le prestaba el celular de ella y la madre se enojó y lo dio contra la pared. Desde ese entonces, ambos chips están en el celular de la pareja de la madre que, según lo relatado por el nene, cuando llamamos para saber cómo está mi hijo, esta persona corta y no lo deja tener comunicación ni conmigo ni con la abuela". Ante estos hechos, el papá realizó la denuncia en la Unidad Funcional de Género por impedimento de contacto. "Luego de que notificaran a la progenitora, puede estar con mi hijo. Al día siguiente y hasta la actualidad volvieron con el mismo modus operandi para que no pueda verlo", completó César.

Finalmente, el papá pidió a las autoridades que "atiendan la situación de vulneración de mi hijo y que garanticen mi derecho a verlo y el derecho a protegerlo".