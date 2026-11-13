Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El desfile cívico-militar recorrió la avenida San Martín y reunió a instituciones, fuerzas de seguridad, clubes, murgas y agrupaciones gauchas. La intendenta Fernanda Alonso acompañó la celebración junto a numerosas familias.

Más de 1.300 personas participaron del desfile cívico-militar por el 121 aniversario de General Pico, realizado el miércoles por la noche como cierre de la jornada de festejos. La actividad tuvo su punto central frente a la Explanada municipal y se extendió por gran parte de la avenida San Martín.

La intendenta Fernanda Alonso acompañó la celebración, que convocó a numerosas familias. Instituciones, organizaciones, fuerzas de seguridad y agrupaciones de distintos ámbitos mostraron parte de las actividades que realizan y de su trabajo en la comunidad piquense.

Instituciones y clubes participaron del desfile de General Pico

Entre los participantes estuvieron integrantes de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Alberto Amesgaray y de La Pampa, cuya presencia puso en primer plano la memoria y el respeto por quienes defendieron la soberanía nacional. También desfilaron la Escuela de Bastoneras Guardia de Honor General Pico y el grupo coreográfico Guardia del Caldén.

Se sumaron scouts de Cüyümn y Joanes Paulus II, la Comunidad Eulogio Morales, las asociaciones Árabe y Española y la UOCRA. El sector deportivo tuvo una amplia representación con Pico Football Club, Cultural Argentino, Sportivo Independiente, Costa Brava, Ferro Carril Oeste, la Escuela Deportiva DXT, Pico Rugby, la Escuela de Karate Kyudokan, Pico Roller y las Escuelas Deportivas Municipales. También participó el programa Cumelén.

Murgas, fuerzas de seguridad y vehículos en la avenida San Martín

Las murgas locales aportaron color y alegría al recorrido: participaron Repartiendo Alegría, Vivitos y Loqueando, Ruido de Barrio, Los Brillantes, Dejando Huellas y Delirantes de la Luna. Estas expresiones culturales representan el trabajo colectivo, la participación barrial y la identidad de distintos sectores de la ciudad.

El Ejército Argentino, el Instituto Correccional Abierto U-25, la Policía de la Provincia de La Pampa y la Asociación de Bomberos Voluntarios también formaron parte del desfile con sus respectivas agrupaciones de bandera. El segmento de motorizados exhibió vehículos y unidades de trabajo de distintas entidades, mientras que los autos antiguos despertaron especial interés entre grandes y chicos.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos presentó parte del equipamiento y los recursos que utiliza para el funcionamiento de la ciudad y sus tareas cotidianas. A su vez, las agrupaciones gauchas Huenihuén, La Gringada, Los Pintados, Maracó, Arrieros de La Pampa, General Pico, Dorila y Encuentro de Destrezas Gauchas Vértiz sumaron tradición a la celebración.

Una celebración por la historia y la identidad piquense

El desfile reunió a instituciones, organizaciones y vecinos en torno a una celebración que mantiene vivo el recuerdo de los orígenes de General Pico. La participación de distintos sectores permitió compartir una jornada de encuentro y disfrute, y renovar el orgullo de pertenecer a una ciudad que, a 121 años de su fundación, continúa en desarrollo.