Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 9:38 a. m. · 2 min de lectura

Las ráfagas alcanzaron los 98 kilómetros por hora y provocaron importantes daños en distintos sectores de la capital pampeana. No se registraron heridos ni evacuados, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando y la provincia seguía bajo alerta meteorológica.

Violento temporal en Santa Rosa: voladuras de techos, árboles caídos, autos dañados y barrios sin luz

La capital pampeana volvió a sufrir las consecuencias de una fuerte tormenta durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre. Las ráfagas de viento alcanzaron los 98 kilómetros por hora y provocaron importantes destrozos en distintos sectores de la ciudad.

Una vez más, Santa Rosa amaneció golpeada por un intenso fenómeno meteorológico que dejó viviendas dañadas, árboles arrancados de raíz, postes caídos, vehículos afectados y numerosas calles anegadas.

El temporal comenzó durante la madrugada y se intensificó en las primeras horas de la mañana. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 6.37 se registró una ráfaga de viento de 98 kilómetros por hora proveniente del sector sur.

Entre los sectores afectados se encuentran avenida Spinetto, avenida Palacios, Parque Lineal y distintos barrios de la capital provincial. En varios lugares, árboles de gran porte cayeron sobre vehículos, tendidos eléctricos y calles, dificultando la circulación.

Voladuras de techos y daños materiales

Las fuertes ráfagas también provocaron voladuras de techos en distintas viviendas, entre ellas propiedades ubicadas en las calles Sansinanea, Beto Lara, Blanco Encalada y Gaich, y Río Colorado.

Personal de Bomberos, Defensa Civil, efectivos policiales y cuadrillas municipales trabajaron desde aproximadamente las cinco de la mañana para atender las emergencias, retirar árboles y despejar las calles.

Numerosos barrios quedaron sin electricidad

La Cooperativa Popular de Electricidad informó interrupciones del suministro en distintos sectores de Santa Rosa, entre ellos Villa Alonso Centro, Villa Navarro Sarmiento, Villa Amalia, Butaló II y III, Barrio Jardín, Villa Martita y Villa Hilda.

También se registraron inconvenientes en sectores rurales y zonas cercanas a la capital. Durante las primeras horas de la mañana, la cooperativa todavía evaluaba los tiempos necesarios para restablecer el servicio.

No se registraron heridos ni evacuados

Pese a la magnitud de los daños materiales, los primeros informes oficiales indicaron que no se registraron personas heridas ni fue necesario realizar evacuaciones.

Sin embargo, los equipos de emergencia continuaban recorriendo los sectores afectados para evaluar las consecuencias del temporal y asistir a los vecinos.

La Pampa continúa bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de nuevas tormentas fuertes en diferentes puntos de la provincia, incluyendo Santa Rosa, General Pico, Eduardo Castex y otras localidades pampeanas.

Ante esta situación, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, mantenerse alejados de árboles y cables caídos y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

La situación continúa en desarrollo y no se descarta que, con el avance de los relevamientos, se conozcan nuevos daños ocasionados por el fenómeno climático.

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