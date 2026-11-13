Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Las desvinculaciones ocurrieron hace unos 15 días en la estación ubicada en avenida Luro y Poblador Desconocido. El gremio pidió una reunión con la cámara empresarial.

Cinco trabajadores fueron despedidos de una estación de servicio Puma ubicada en la intersección de la avenida Luro y Poblador Desconocido, en Santa Rosa. Las desvinculaciones se produjeron hace aproximadamente 15 días.

El gremio pidió una reunión con la cámara empresarial

Los empleados afectados recurrieron a abogados del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garage, Playa de Estacionamiento y otros. En tanto, uno de los trabajadores habría optado por contratar asesoramiento legal privado.

Desde el gremio señalaron:

"Ya pedimos una reunión con la cámara empresarial y veremos qué tienen para decir".

"Por lo menos de los cinco despidos, cuatro están con nosotros. Uno de ellos vino, se informó y aparentemente está con un abogado personal".

Además, precisaron:

Antecedente por la caída del techo en febrero

La estación de servicio había sufrido daños en su estructura durante la tormenta de febrero de este año, cuando se produjo la caída del techo.