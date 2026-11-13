El Registro Nacional de las Personas (Renaper) dispuso nuevos valores para los trámites de DNI y pasaporte, que comenzarán a implementarse desde el 21 de noviembre. El pasaporte tendrá un aumento del 30 %, mientras que las subas del DNI llegarán hasta el 100 %.
Cuánto costará tramitar el DNI
Con las nuevas tarifas, el DNI regular costará $ 20.000. El trámite exprés tendrá un valor de $ 52.000 y la modalidad al instante, de $ 114.000. Para personas extranjeras, el costo será de $ 40.000.
Nuevos precios del pasaporte
El pasaporte ordinario pasará a costar $ 130.000. La opción exprés tendrá un precio de $ 260.000, mientras que la resolución inmediata costará $ 429.000. Los pasaportes de viaje especiales y los excepcionales también tendrán un valor de $ 130.000.
Cómo solicitar el DNI gratuito
Las nuevas disposiciones contemplan un procedimiento para acceder al DNI gratuito cuando la persona no cuenta con recursos económicos suficientes. El Renaper podrá otorgar la exención de manera automática tras cruzar información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Si el beneficio no se concede automáticamente, se podrá solicitar mediante un Certificado de Gratuidad. El documento deberá ser emitido por un profesional de Trabajo Social o de áreas afines de instituciones asistenciales.
Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza por sí solo la gratuidad del trámite. También será necesario acreditar la falta de recursos económicos.