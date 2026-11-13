Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Los aumentos comenzarán a regir el 21 de noviembre: el pasaporte subirá un 30 % y el DNI tendrá incrementos de hasta el 100 %. También habrá un procedimiento para solicitar la emisión gratuita del documento.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) dispuso nuevos valores para los trámites de DNI y pasaporte, que comenzarán a implementarse desde el 21 de noviembre. El pasaporte tendrá un aumento del 30 %, mientras que las subas del DNI llegarán hasta el 100 %.

Cuánto costará tramitar el DNI

Con las nuevas tarifas, el DNI regular costará $ 20.000. El trámite exprés tendrá un valor de $ 52.000 y la modalidad al instante, de $ 114.000. Para personas extranjeras, el costo será de $ 40.000.

Nuevos precios del pasaporte

El pasaporte ordinario pasará a costar $ 130.000. La opción exprés tendrá un precio de $ 260.000, mientras que la resolución inmediata costará $ 429.000. Los pasaportes de viaje especiales y los excepcionales también tendrán un valor de $ 130.000.

Cómo solicitar el DNI gratuito

Las nuevas disposiciones contemplan un procedimiento para acceder al DNI gratuito cuando la persona no cuenta con recursos económicos suficientes. El Renaper podrá otorgar la exención de manera automática tras cruzar información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Si el beneficio no se concede automáticamente, se podrá solicitar mediante un Certificado de Gratuidad. El documento deberá ser emitido por un profesional de Trabajo Social o de áreas afines de instituciones asistenciales.

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza por sí solo la gratuidad del trámite. También será necesario acreditar la falta de recursos económicos.