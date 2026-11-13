Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa realizará un panel con tres investigadoras del Conicet. La actividad abordará las disputas por la memoria, Malvinas y la enseñanza del pasado reciente.

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa realizará este viernes 13 de noviembre un panel de discusión por los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar. Participarán tres especialistas e investigadoras del Conicet.

La actividad, titulada "A 50 años de la última dictadura cívico-militar: desafíos, preguntas y reflexiones sobre la enseñanza del pasado reciente", propone abrir un espacio de diálogo sobre los interrogantes que atraviesan la enseñanza de la historia reciente.

Memoria, Malvinas y enseñanza del pasado reciente

El panel abordará las disputas por la memoria, la cuestión Malvinas y los desafíos de transmitir el pasado reciente a las nuevas generaciones. La propuesta es organizada por la Cátedra Historia Argentina III.

Las exposiciones estarán a cargo de Marina Franco, doctora e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet; Andrea Belén Rodríguez, de la Universidad Nacional del Comahue y el Conicet; y María Paula González, de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Conicet.

Horario y lugar de la charla en Santa Rosa

El encuentro será presencial, a las 18, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, en Santa Rosa.