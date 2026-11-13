El Gobierno provincial no presentó una oferta salarial y pidió retomar la negociación el jueves 19 a las 9.30, tras conocerse la inflación de octubre, que fue del 2,2%. Los gremios estatales también reclamaron definiciones sobre el bono de fin de año.

El Gobierno provincial y los gremios estatales y docentes pasaron a cuarto intermedio en la negociación paritaria. Las partes volverán a reunirse el jueves 19 a las 9.30, luego de que se publicara el índice de inflación de octubre, que marcó un 2,2%, según el Índice de Precios al Consumidor del Indec.

Los encuentros se realizaron en distintos ámbitos: los funcionarios y representantes de los trabajadores estatales se reunieron en la Sala Mechi Mario, mientras que la reunión con los gremios docentes tuvo lugar en la Subsecretaría de Coordinación de Educación. El Ejecutivo pidió una nueva fecha para preparar una oferta con el dato de inflación disponible.

Los estatales reclaman una oferta salarial y el bono de fin de año

Tras la reunión, Susana Funes, representante del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj), señaló: "El gobierno no hizo ofrecimiento, solo pidió un cuarto intermedio para ya tener un dato mas preciso con la inflacion asi pueden calcular".

Uno de los temas que los estatales esperaban tratar era el pago del bono de fin de año. "Desde la Mesa Intersindical seguimos manteniendo nuestro pedido de la pauta salarial y además el bono de fin de año, que es algo que están pidiendo mucho porque sabemos que ayuda a los bolsillos de las y los trabajadores y sus familias", remarcó Funes.

Otros reclamos de la Mesa Intersindical

La representante sindical indicó que también entregaron una nota para solicitar la apertura de la paritaria con otros asuntos en agenda. "También dejamos una nota donde solicitamos la apertura de la paritaria con más temas a tratar, que no fueron incluidos en esta convocatoria. Dejamos el pedido con temas que queremos seguir tratando, aunque sabemos que quizás no se van a solucionar ahora: tratamiento del pasaje 037, el suplemento remunerativo no bonificable que falta pasar en algunos sectores", agregó.

Funes explicó que aceptaron el cuarto intermedio para sostener el diálogo con el Ejecutivo. "la idea es seguir dialogando con el Ejecutivo e ir gestionando mejores condiciones, además del salario", sostuvo.

Qué plantearon los gremios docentes en la paritaria

Por el sector docente, la secretaria general de Utelpa, Claudia Calderón, informó que el gremio realizó un plenario de secretarias y secretarios generales con participación de todas las seccionales. "Realizamos un plenario de secretarias y secretarios generales con la participación de todas las seccionales. Ya veníamos evaluando la cuestión salarial; si bien habíamos cerrado el trimestre, siempre es deficitario en un contexto donde hay un aumento permanente de los gastos fijos y del costo de vida que no se acompaña con el salario", expresó.

Calderón agregó que en la reunión comunicaron las características que esperan de una propuesta salarial y que analizan contar con un plazo más breve para realizar la consulta correspondiente. "Lo que pudimos hacer hoy es decir cuáles son los puntos o las características que tiene que tener esa propuesta salarial y ahora estamos analizando la posibilidad de que haya un tiempo más corto para que nosotros podamos realizar la consulta como corresponde, que es lo que nos comprometimos ayer en el plenario", señaló.